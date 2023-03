Fort­set­zung der Gemeinde-Tour

Die Gemein­de-Tour von Flo­ri­an Wie­demann nimmt wei­ter Fahrt auf. Nach den ersten Sta­tio­nen in Wai­schen­feld und Fich­tel­berg besuch­te der Land­rat am Mitt­woch die Gemein­de Mistel­bach. Am Nach­mit­tag besich­tig­te er mit der Mistel­ba­cher Dele­ga­ti­on um Bür­ger­mei­ster Mat­thi­as Mann nicht nur wich­ti­ge gesell­schaft­li­che und wirt­schaft­li­che Stand­or­te inner­halb der Gemein­de, son­dern sprach mit den Ver­tre­tern vor Ort auch ganz gene­rell über wich­ti­ge Anlie­gen, Chan­cen und Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft.

Nach einer Begrü­ßungs­run­de im Rat­haus, einem kur­zen Abste­cher ins Mistel­ba­cher Feu­er­wehr­haus und einem klei­nen Fuß­marsch durch die Gemein­de stat­te­ten die Teil­neh­mer dem Kin­der­hort Mistel­bach einen Besuch ab. In der evan­ge­li­schen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung der Dia­ko­nie bekam Land­rat Wie­demann einen Ein­druck davon, wie die Kin­der vor Ort mit einem soge­nann­ten „offe­nen Kon­zept“ betreut wer­den. Sie haben also die Mög­lich­keit, ganz nach ihren Stär­ken, Schwä­chen, Inter­es­sen und ihrem Wohl­be­fin­den die Räum­lich­kei­ten und Ange­bo­te frei zu wählen.

Zudem infor­mier­te sich Wie­demann über die täg­li­che Hort­ar­beit, zu wel­cher unter ande­rem die The­men Haus­auf­ga­ben­be­treu­ung und Frei­zeit­päd­ago­gik zäh­len. Im Anschluss ging es für den Land­rat zu einem vor allem bei Fami­li­en belieb­ten Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men. Beim Kin­der-Beklei­dungs- und ‑Spiel­zeug­her­stel­ler „sigi­kid“ tauch­te Wie­demann nicht nur in die bis ins 19. Jahr­hun­dert zurück­rei­chen­de Fir­men­ge­schich­te ein, son­dern ver­schaff­te sich auch einen Über­blick über aktu­el­le Pro­duk­te und Trends. Geschäfts­füh­rer Axel Gott­stein klär­te über die jüng­sten Ent­wick­lun­gen inner­halb des Unter­neh­mens auf und sprach mit dem Land­rat über poten­zi­el­le Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten sei­tens der Politik.

Zum Abschluss des Besuchs in Mistel­bach ging es für alle Betei­lig­ten noch zu einem gemein­sa­men Infor­ma­ti­ons­aus­tausch in die uri­ge Gast­stät­te Großmann.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann: „Im Land­kreis Bay­reuth gibt es so vie­le Ein­rich­tun­gen und Unter­neh­men, in denen groß­ar­ti­ge Arbeit gelei­stet wird – und hier passt das, was in Mistel­bach pas­siert, per­fekt ins Bild. Wir hat­ten einen inter­es­san­ten Aus­tausch mit der Dele­ga­ti­on um Bür­ger­mei­ster Mat­thi­as Mann und freu­en uns, schon bald wei­te­re Sta­tio­nen auf unse­rer Gemein­de-Tour anzu­ge­hen.“ Nach Wai­schen­feld und Fich­tel­berg war die Gemein­de Mistel­bach nun der drit­te Halt auf der Gemein­de-Tour des Land­rats. Die vier­te Sta­ti­on ist vor­aus­sicht­lich für Mit­te April geplant.