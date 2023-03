Eine Grup­pen­frei­zeit zu lei­ten, beinhal­tet ver­schie­de­ne Bau­stei­ne. In die­sem Semi­nar wer­den ver­schie­de­ne Her­aus­for­de­run­gen, wie Geschlech­ter­tren­nung bei Über­nach­tun­gen in der Jugend­ar­beit dis­ku­tiert und Lösun­gen bespro­chen, die z.B. bei der Pla­nung und Durch­füh­rung von Frei­zeit­ak­tio­nen berück­sich­tigt wer­den soll­ten. Unter ande­rem geht es hier­bei um wich­ti­ge, aber auch sen­si­ble The­men wie bei­spiels­wei­se den Umgang mit sozia­len Medi­en oder unter­schied­li­che Geschlechts- bzw. Lebensformen.

Das Semi­nar fin­det in den Räu­men des Land­rats­am­tes, Am Strecker­platz 3, 91301 Forch­heim statt. Ver­an­stal­tungs­zeit­raum ist Sams­tag, der 22.04.2023 von 09.00 – 17.30 Uhr. Teil­neh­men kön­nen min­de­stens 12, maxi­mal 20 an der Jugend­ar­beit Inter­es­sier­te ab 15 Jah­ren. Hier­für sind noch Plät­ze frei. Die Kosten inkl. Mate­ri­al betra­gen 11,00 € pro Person.

Das Semi­nar ist Bestand­teil der Juleica-Ausbildung.

Die Online-Anmel­dung unter www​.kjr​-forch​heim​.de ist noch bis 02.04.2023 möglich.