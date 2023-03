Ver­hand­lun­gen zwi­schen Gale­ria, Ver­mie­ter und Stadt­ver­wal­tung waren erfolgreich

Das Kämp­fen hat sich gelohnt: Wie heu­te ver­kün­det wur­de, wird die Kar­stadt-Filia­le in der Bay­reu­ther Innen­stadt doch nicht schlie­ßen. „Wir konn­ten die Ver­ant­wort­li­chen davon über­zeu­gen, dass es der Stand­ort Bay­reuth wert ist, erhal­ten zu blei­ben“, freut sich Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger über die­se Nach­richt. Die inten­si­ven Ver­hand­lun­gen der ver­gan­ge­nen Tage mit Gale­ria, dem Ver­mie­ter und der Stadt­ver­wal­tung hät­ten nun den erhoff­ten Erfolg und die Erkennt­nis, dass der Stand­ort Bay­reuth wirt­schaft­lich ren­ta­bel ist, gebracht. „Jetzt liegt es an den Bay­reu­the­rin­nen und Bay­reu­thern, sich zur Innen­stadt und zu Kar­stadt zu beken­nen. Bewei­sen Sie, dass Kar­stadt hier will­kom­men ist und gehen Sie in der Innen­stadt ein­kau­fen“, lau­tet der Appell des Ober­bür­ger­mei­sters an die Bür­ge­rin­nen und Bürger.