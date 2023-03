Rest­los aus­ver­kauf­te Kino­sä­le in Bay­reuth und Lichtenfels

Der Auf­takt zum 1. Main Fluss­Film­Fest, der unter ande­rem auch im Bay­reu­ther Kino „franz & glo­ria“ statt­fand, war über­aus erfolg­reich. Nicht zu viel hat­ten die Orga­ni­sa­to­ren mit ihrer Aus­sa­ge „Das Main Fluss­Film­Fest ist ein High­light am Main und für den Main“ ver­spro­chen. Sie begei­ster­ten das Publi­kum mit infor­ma­ti­ven Fluss-Gesprä­chen in Koope­ra­ti­on mit Exper­ten aus ver­schie­den­sten Berei­chen wie Was­ser­wirt­schaft oder Bund Natur­schutz sowie den fil­mi­schen Bei­trä­gen. Die Nach­fra­ge in Lich­ten­fels war sogar so groß, dass die Neue Film­büh­ne eine zwei­te Auf­füh­rung des Haupt­films „River“ plant. Es emp­fiehlt sich also, unbe­dingt bereits im Vor­aus einen Platz in den jewei­li­gen Kinos zu reser­vie­ren. Mehr Infor­ma­tio­nen zum Main Fluss­Film­Fest gibt es auch unter www​.regi​on​-bay​reuth​.de.