„Eine Hei­mat für die Inno­va­ti­ons­trei­ben­den von Morgen“

Bay­erns stell­ver­tre­ten­der Mini­ster­prä­si­dent Hubert Aiwan­ger hat gemein­sam mit Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb fei­er­lich das Digi­ta­le Grün­der­zen­trum LAGARDE1 auf dem Gelän­de der Lag­ar­de-Kaser­ne knapp fünf Jah­re nach der Grund­stein­le­gung eröff­net. Seit Anfang März sind bereits jun­ge Unter­neh­men, Start­ups und Cowor­ker in das neue Digi­ta­le Grün­der­zen­trum LAGARDE1 in Bam­berg ein­ge­zo­gen – jetzt ist es auch offi­zi­ell ein­ge­weiht. Ver­bun­den mit guten Wün­schen „buz­zer­te“ Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger unter einem Blitz­licht­ge­wit­ter zur Eröffnung.

Auf ins­ge­samt rund 2.000 m² Nut­zungs­flä­che bie­tet das neue Digi­ta­le Grün­der­zen­trum LAGARDE1 20 Büro­räu­me für inno­va­ti­ve digi­ta­le Geschäfts­ideen, Kapa­zi­tä­ten für mehr als 50 Cowor­king­plät­ze, einen Event-Space für bis zu 199 Gäste und ver­schie­de­ne krea­ti­ve Mee­ting­räu­me mit top­mo­der­ner Aus­stat­tung. Jung­un­ter­neh­men haben im Digi­ta­len Grün­der­zen­trum auf dem Gelän­de der ehe­ma­li­gen Lag­ar­de-Kaser­ne die Mög­lich­keit, ihre Ideen in die Tat umzu­set­zen und so zur Wei­ter­ent­wick­lung der Wirt­schafts­kraft in der gesam­ten Regi­on bei­zu­tra­gen. Hier geht es nicht nur ums Arbei­ten, son­dern auch um Aus­tausch, Netz­wer­ken und Wachs­tum: LAGARDE1 als Inno­va­ti­ons­hub unter­stützt die Gründer:innen dabei, das inno­va­ti­ve Poten­zi­al ihrer Geschäfts­ideen aus­zu­lo­ten und voll auszuschöpfen.

Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger unter­streicht: „Das Digi­ta­le Grün­dungs­zen­trum bie­tet für vie­le klei­ne und mitt­le­re Unter­neh­men durch die indi­vi­du­el­le Bera­tung neue Impul­se in der Orga­ni­sa­ti­ons- und Per­so­nal­ent­wick­lung. Mit den gewon­nen Per­spek­ti­ven stellt die Bam­ber­ger Grün­der­sze­ne die Wei­chen auf mehr Wett­be­werbs­fä­hig­keit, um in zukunfts­fä­hi­gen Bran­chen inno­va­ti­ve Geschäfts­ideen zu ver­wirk­li­chen. Des­halb för­dern wir das Digi­ta­le Grün­der­zen­trum LAGARDE1 mit 6,7 Mil­lio­nen Euro. Wir möch­ten mit die­sem neu­en Netz­werk den Inno­va­ti­ons­trei­ben­den von Mor­gen eine Hei­mat für ihre digi­ta­len Geschäfts­mo­del­le geben und dadurch die Zukunft der Regi­on sichern.“

Johann Kalb, Land­rat und Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der IGZ Bam­berg GmbH, die neben dem Grün­der­zen­trum in der Kro­na­cher Stra­ße nun auch das Digi­ta­le Grün­der­zen­trum betreibt, beton­te die Bedeut­sam­keit für zwei wich­ti­ge Transformationsprozessen.

„Unser Wer­ben um Exi­stenz­grün­der reicht dabei schon fast ein Vier­tel­jahr­hun­dert zurück: Stadt und Land­kreis Bam­berg haben fast genau vor 24 Jah­ren, am 1. April 1999, das Inno­va­tions- und Grün­der­zen­trum mit damals 18 Exi­stenz­grün­dern in Betrieb genom­men“, so Land­rat Johann Kalb.

„Unser DGZ wird genau zum rich­ti­gen Zeit­punkt fer­tig: Wir befin­den uns mit­ten in zwei sehr ent­schei­den­den Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­sen. Die digi­ta­le Trans­for­ma­ti­on läuft bereits seit vie­len Jah­ren. Sie wird uns auch noch vie­le Jah­re beschäf­tig­ten. Der Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess unse­rer Mobi­li­tät steht mit The­men wie neue Antriebs­for­men oder auto­no­mem Fah­ren erst am Anfang.“ Nach den Wor­ten von Land­rat Kalb sind „von die­sem Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess im Bam­ber­ger Land mehr als 20.000 Arbeits­plät­ze betrof­fen. Im Ein­zugs­be­reich der Euro­päi­schen Metro­pol­re­gi­on sind es 100.000 Beschäftigte.“

Der Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Bam­berg und stell­ver­tre­ten­de Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der IGZ Bam­berg GmbH, Andre­as Star­ke, erwar­tet sich einen wei­te­ren Inno­va­ti­ons­schub durch das DGZ: „Bam­berg Stadt und Land inve­stie­ren hier sehr bewusst in die För­de­rung krea­ti­ver Talen­te und muti­ger Gründer:innen. Das heu­te eröff­ne­te Digi­ta­le Grün­der­zen­trum LAGARDE1 in Bam­berg, ist im wahr­sten Sin­ne ein Leucht­turm die­ser gemein­sa­men Stra­te­gie. Die ersten Büros sind bereits bezo­gen, die Cowor­king­be­rei­che wer­den eben­falls schon gut ange­nom­men und die Event- und Work­shop­räu­me fül­len sich bereits regel­mä­ßig mit inno­va­ti­ven Men­schen, die sich in einer krea­ti­ve­ren Atmo­sphä­re mit digi­ta­len Pro­blem­stel­lun­gen beschäf­ti­gen. Wir freu­en uns, dass LAGARDE1 nun auch offi­zi­ell vom Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger ein­ge­weiht ist.“

Am Don­ners­tag, 16. März 2023, war es nun soweit: Gut 300 gela­de­ne Gäste kamen im Digi­ta­len Grün­der­zen­trum LAGARDE1 zusam­men, um die Eröff­nung der neu­en zen­tra­len Anlauf­stel­le für Grün­den­de mit digi­ta­lem Geschäfts­mo­dell zu fei­ern. Nach den Gruß­wor­ten durch Wirt­schafts­mi­ni­ster Aiwan­ger, Land­rat Kalb und Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke, initi­ier­ten das Land, der Land­kreis und die Stadt jeweils mit einem Knopf­druck eine beein­drucken­de Illu­mi­na­ti­on und eröff­ne­ten so via „Buz­zer“ das neue Gebäu­de. Im Anschluss gab es für inter­es­sier­te Gäste Füh­run­gen durch das Haus und die Mög­lich­keit die inno­va­ti­ven und moder­nen Arbeits­mög­lich­kei­ten selbst zu auszuprobieren.

LAGARDE1 ist Teil eines star­ken Netz­werks aus 19 Digi­ta­len Grün­der­zen­tren an 28 Stand­or­ten in ganz Bay­ern, die durch das Baye­ri­sche Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um mit rund 120 Mil­lio­nen Euro geför­dert wer­den. Die­se Zen­tren unter­stüt­zen jun­ge Start­ups mit einer opti­ma­len Infra­struk­tur und einem viel­sei­ti­gen Netz­werk bei der eige­nen Ent­wick­lung und schaf­fen so in zukunfts­fä­hi­gen Bran­chen hoch­qua­li­fi­zier­te Arbeitsplätze.

Die Eröff­nung von LAGARDE1 ist der erneu­te Beweis dafür, dass der gemein­sa­me Antrag von Stadt und Land­kreis Bam­berg im Jahr 2016 ein vol­ler Erfolg war. Das Digi­ta­le Grün­der­zen­trum ist das Ergeb­nis einer visio­nä­ren Idee, die von Anfang an auf eine soli­de Basis gestellt wur­de. Das Kon­zept zum Digi­ta­len Grün­der­zen­trum in Bam­berg gehört bay­ern­weit zu einem der besten und hat die Jury über­zeugt. Stadt und Land­kreis Bam­berg haben sich damit als füh­ren­de Inno­va­ti­ons­re­gi­on eta­bliert und stel­len ihre Vor­rei­ter­rol­le in der digi­ta­len Wirt­schaft unter Beweis.

LAGARDE1 steht nun offi­zi­ell für die Grün­dung­sze­ne in Bam­berg und Umge­bung zur Ver­fü­gung und freut sich dar­auf, enga­gier­te Jung­un­ter­neh­men zu unterstützen.