Scha­de: Gegen den Tabel­len­füh­rer wäre mehr drin gewesen

In der 2. Regio­nal­li­ga Nord muss­ten die Bas­ket­bal­ler der Bau­nach Young Pikes am Mitt­woch gegen die Ten­neT young heroes aus Bay­reuth eine ärger­li­che 74:82 Nie­der­la­ge hin­neh­men, denn gegen den Tabel­len­füh­rer wäre an die­sem Tag durch­aus ein Sieg mög­lich gewesen.

Davon war aller­dings im ersten Vier­tel nichts zu ahnen, denn der Spit­zen­rei­ter trumpf­te wie erwar­tet sou­ve­rän auf. Mit einer aggres­si­ven Ganz­feld­pres­se wur­den die Bau­n­a­cher Auf­bau­spie­ler über das gan­ze Feld gejagt und immer wie­der zu Ball­ver­lu­sten gezwun­gen. Bis auf 17:4 (6. Minu­te) zogen die Gäste davon, zumal die Bau­n­a­cher auch im Abschluss unkon­zen­triert wirk­ten. Dem­entspre­chend ging es beim Stand von 8:20 in die 1. klei­ne Pause.

Im 2. Abschnitt aber zeig­ten die Schütz­lin­ge von Gabri­el Strack und Jörg Mau­solf ein ganz ande­res Gesicht. Nun agier­ten sie wesent­lich bes­ser in der Ver­tei­di­gung und nach­dem nun auch eini­ge Drei­er saßen und die Frei­wurf­quo­te stimm­te, war der Spiel­ver­lauf plötz­lich auf den Kopf gestellt, als Jonas Zilins­kas sein Team in der 17. Minu­te erst­mals mit 33:32 nach vor­ne brach­te. Anstatt aber nun so kon­zen­triert fort­zu­fah­ren, ver­fiel man wie­der in den alten Trott. Da man auch den über­ra­gen­den Bay­reu­ther Jebens (24 Punk­te bis dahin) nicht unter Kon­trol­le brach­te, gestat­te­te man dem Tabel­len­füh­rer eine schmei­chel­haf­te 40:36 Halbzeitführung.

Nach dem Sei­ten­wech­sel glich die Par­tie eher einem Abnut­zungs­kampf, denn jetzt wur­de um jeden Zen­ti­me­ter gerun­gen und muss­te jeder Punkt hart erkämpft wer­den. Obwohl nun Joshua Schön­bäck auf­tau­te und Danas Kaza­ke­vici­us den Bay­reu­ther Tops­corer an die Lei­ne legen konn­te, kamen die Gast­ge­ber kaum näher her­an, den­noch war nach 30 Minu­ten (53:59) noch alles drin.

Im Schluss­ab­schnitt blieb der Vor­sprung der Gäste bis zur 35. Minu­te bestehen, dann blies Jan­nis Rümer zur Auf­hol­jagd und ver­kürz­te mit einem Drei­er auf 64:65. Jetzt wur­de die Par­tie hoch­klas­sig und Rümer beant­wor­te­te einen Drei­er durch Krug erneut aus der Distanz zum 67:68. Doch näher kamen die Young Pikes nicht mehr her­an, sodass Kämpf nach einem Drei­er zum 74:81 den Deckel auf die Par­tie draufsetzte.

Bau­nach Young Pikes: Schön­bäck 19 Punkte/​1 Drei­er, Rümer 15/3, Kaza­ke­vici­us 11, Zilins­kas 10/1, Höl­lerl 8/1, Lukac 6/1, Bilic 4, Kri­za­no­vic 1, Satt­ler, Pisa­ca­ne, Wachsmuth.

Bay­reuth: Jebens 26, Krug 15/1, Würm­se­her 10, Kämpf 9/3, Ohms 8, Naut­hon 6, Röt­tin­ger 4, Hill­mer 2, Wel­len­kamp 2, Vely­ch­ko, Hoppert.

2. Regio­nal­li­ga Nord

Bau­nach Young Pikes – Ten­neT young heroes Bay­reuth 2 74:82