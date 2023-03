„Das, was wir als Köl­ner Kla­vier­trio wei­ter­ge­ben an Kurs­teil­neh­mer, sind Erfah­run­gen von Kon­zert­po­di­en in Ver­bin­dung mit dem Enthu­si­as­mus für Kam­mer­mu­sik“, sagen Wal­ter Schei­ber, Johan­na Sach­ryn und Wolf­gang Manz über ihre Dozen­ten­tä­tig­keit in Haus Mar­teau. Seit über 30 Jah­ren lehrt das Ensem­ble in Lich­ten­berg und kommt im April mit sei­nen Mei­ster­schü­le­rin­nen und Mei­ster­schü­lern zu einer Mati­née in den Fest­saal des Alten Rat­hau­ses nach Rehau.

Vom 11. bis zum 15. April ist das Köl­ner Kla­vier­trio wie­der zu einem Mei­ster­kurs der Inter­na­tio­nen Musik­be­geg­nungs­stät­te in Ober­fran­ken. Am Sonn­tag, 16. April 2023 laden die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ihres Kur­ses zu einer Mati­née in der Rei­he Haus Mar­teau auf Rei­sen nach Rehau ein. Beginn ist um 11 Uhr.

„Bereits zum fünf­ten Mal in die­sem Jahr packt Haus Mar­teau die Kof­fer und bereist Ober­fran­ken. Für den Bezirk als Trä­ger der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te ist die­ses Unter­wegs-Sein sehr wich­tig, denn so begeg­nen Klas­sik­freun­de in ganz Ober­fran­ken unmit­tel­bar der hohen künst­le­ri­schen Qua­li­tät unse­rer Lich­ten­ber­ger Eli­te­schmie­de“, beteu­ert Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Haus Mar­teau, das Anwe­sen des Gei­gen­vir­tuo­sen Hen­ri Mar­teau (1874–1934) in Lich­ten­berg, ist eine feste Anlauf­stel­le im Kalen­der des Köl­ner Kla­vier­tri­os, das 1984 gegrün­det wur­de. „Das Wei­ter­ge­ben der Lei­den­schaft für Kam­mer­mu­sik und Ver­ständ­nis für die musi­ka­li­schen Gescheh­nis­se im Ensem­ble ist ein wich­ti­ges Anlie­gen auf unse­rem gemein­sa­men Trio-Weg“, sagen die drei vir­tuo­sen Künstler.

