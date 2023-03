Das Jugend­haus Burg Feu­er­stein ver­fügt über ein her­vor­ra­gen­des Gelän­de mit viel Wald und Land­wirt­schaft und, seit eini­ger Zeit auch einem soge­nann­ten Schul­wald. Mit Kin­dern und Jugend­li­chen in die Natur und in den Wald gehen, sich selbst erle­ben und erfah­ren ist ein gro­ßes Abend­teu­er. In der Fort­bil­dung „Wald­füh­lun­gen“ vom 24.03. – 26.03.2023 geht es dar­um, gemein­sam den Wald zu erkun­den und ken­nen zu lernen.

Neben dem eige­nen Erle­ben der Natur wer­den gemein­sam Ideen, Metho­den und Wege ent­wickelt, wie man alters­ge­mäß Wald und Land­wirt­schaft mit allen Sin­nen selbst­tä­tig und selbst­stän­dig erfah­ren kann und wie Kin­der und Jugend­li­che ler­nen kön­nen, nach­hal­tig und sorg­sam mit der Natur umzu­ge­hen. Die Teil­neh­men­den ler­nen Spie­le und Metho­den für abwechs­lungs­rei­che Natur- und Wald­ein­hei­ten in der Kurs­ar­beit des Jugend­hau­ses ken­nen, wer­den gemein­sam drau­ßen kochen, Bäu­me erklet­tern und vie­les mehr.

Beginn: Frei­tag, 24. März 2023 ab 18.00 Uhr (Anrei­se ab 17:00 Uhr)

Ende: Sonn­tag, 26. März 2023 um 13:00 Uhr

Ziel­grup­pe: jun­ge Erwach­se­ne ab 18 Jahren

Kosten: die­se Maß­nah­me ist kosten­los – für Multiplikator:innen und Ehren­amt­li­che in der Jugend­ar­beit (Nach­weis erforderlich)

Anmel­dung bis zum Sonn­tag, 19. März 2023 über die Web­site des Jugend­hau­ses Burg Feu­er­stein www​.burg​-feu​er​stein​.de

Ort: Burg Feu­er­stein 2, 91320 Eber­mann­stadt, Tel.: 09194 7674–0, Fax: 09194 7674–10 ;

E‑Mail: anmeldung@​burg-​feuerstein.​de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Ange­bo­ten im Jugend­haus Burg Feu­er­stein unter www​.burg​-feu​er​stein​.de oder www​.face​book​.com/​J​B​F​e​u​e​r​s​t​ein