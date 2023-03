Der Seß­la­cher Stadt­teil Heil­gers­dorf kann auf­grund von Bau­ar­bei­ten dem­nächst für län­ge­re Zeit nicht mehr von der Staats­stra­ße 2204 über Schloss Wie­sen ange­fah­ren wer­den. Dar­auf weist der Fach­be­reich Tief­bau am Land­rats­amt Coburg hin. Schloss Wie­sen und die „Vor­stadt“ von Heil­gers­dorf blei­ben wei­ter­hin über die Staats­stra­ße 2204 sowie die Kreis­stra­ße CO 9 erreichbar.

Der Land­kreis Coburg baut die vor­han­de­ne Brücke über die Alster kom­plett neu. Im Zuge der Bau­ar­bei­ten muss die Kreis­stra­ße CO 9 von der Staats­stra­ße bis zur Kreu­zung mit Kreis­stra­ße CO 6 auf Höhe der Heil­gers­dor­fer Kir­che ab Mon­tag, 20. März, bis vor­aus­sicht­lich Ende Okto­ber 2023 voll gesperrt werden.

Die Umlei­tung des Ver­kehrs erfolgt in bei­de Rich­tun­gen über die Staats­stra­ße 2204 in Rich­tung Kaders­müh­le, Mem­mels­dorf, Set­zels­dorf nach Heil­gers­dorf und wird aus­ge­schil­dert. Schloss Wie­sen und die Stra­ßen „Vor­stadt“ und „Am Schleif­berg“ in Heil­gers­dorf kön­nen hin­ge­gen aus­schließ­lich nur über die Staats­stra­ße ange­fah­ren werden.

Die gesam­ten Bau­ar­bei­ten wer­den unter Anwen­dung ratio­nel­ler Bau­wei­sen zügig abge­wickelt. Das Land­rats­amt Coburg bit­tet alle Betrof­fe­nen um Ver­ständ­nis für die ent­ste­hen­den Behinderungen.