Sams, Tojok und Co. gehen in die Verlängerung

Unse­re Paul-Maar-Aus­stel­lung in der Fischer­gas­se 4 erfreut sich so gro­ßer Beliebt­heit, dass wir sie bis 31. März ver­län­gern. Sams- und sonn­tags kön­nen sich Inter­es­sier­te zwi­schen 14 und 17 Uhr über den Erfolgs­au­toren und sei­ne Wer­ke infor­mie­ren, ein span­nen­des Rät­sel lösen und an einer der viel­fäl­ti­gen Aktio­nen teilnehmen.

Aktio­nen

Am Sams­tag, 18. März, zei­gen wir noch ein­mal den Film „Das Sams“

Am Sams­tag, 25. März, liest Bri­git­te Kai­ser vor

Der letz­te Öff­nungs­tag der Aus­stel­lung ist am Sonn­tag, 26. März, par­al­lel zu unse­rem Frühjahrsmarkt.

Beson­de­res Ange­bot für Lehrer*innen

Lehrer*innen kön­nen zusam­men mit ihren Klas­sen (wir emp­feh­len Jahr­gangs­stu­fe 1 bis 5) noch bis 31. März vor­mit­tags die Aus­stel­lung besu­chen. Die Hall­stadterin Wal­traud Brix erklärt kind­ge­recht Wis­sens­wer­tes zum Erfolgs­au­tor und des­sen Wer­ken. Bit­te mel­den Sie sich bei Inter­es­se unter presse@​hallstadt.​de.