Regel­mä­ßi­ge Termine

Jeden Mon­tag: Spie­le­nach­mit­tag von 14:30 Uhr – 17:00 Uhr Bridge Club von 17:45 Uhr – 21:00 Uhr

Jeden Mitt­woch: Tanz­grup­pe der akti­ven Bür­ger von 9:45 Uhr – 11:00 Uhr

Jeden Don­ners­tag: Senio­ren­gym­na­stik von 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr und von 10:05 Uhr – 11:00 Uhr (Anmel­dung Fr. Schneider/​VHS) Kaf­fee­klatsch von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Jeden 1. Sams­tag im Monat: Weiß­wurst­früh­schop­pen von 11.00 Uhr bis 13:00 Uhr (Vor­anmel­dung Fr. Schneider)

Evan­ge­li­scher Gottesdienst

Am: Frei­tag 07.04.2023

Um:10:30 Uhr

Ort: Stadt­teil­treff Neu­es Katharinenspital

70+ Treff Vortragsreihe

Am: Mitt­woch 22.03.2023

Um: 15 Uhr

Ort: Stadt­teil­treff Neu­es Katharinenspital

Ein­tritt: frei/​Spende

Wis­sens­wer­tes & hilf­rei­che Tipps:

Erkran­kun­gen des Bewegungsapparates

Dia­be­tes mel­li­tus und ande­re chro­ni­sche Erkrankungen

Plötz­li­che Hür­den im All­tag & Weiteres

Ziel­grup­pe: Seni­or innen, ger­ia­tri­sche, Pati­ent innen & Angehörige

Refe­ren­tIn­nen:

Petra Camp­bell (Fach­ärz­tin für Inne­re Medi­zin und Geriatrie)

Dr. med. Ste­fa­nie Hel­ler (Fach­ärz­tin für Allgemeinmedizin)

Dr. Marc Schmidt (Fach­arzt für Neurochirurgie)

Um Anmel­dung wird gebeten!

Kon­takt:

Schnei­der Melanie

Bam­ber­ger Str. 3–5 91301 Forchheim

Tel. 09191–9783775

E‑Mail: schneider@​kvforchheim.​brk.​de

Earth Day

Am: Sams­tag 22.04.2023

Von: 10 Uhr – 17 Uhr

Ort: Stadt­teil­treff Neu­es Katharinenspital

Ein­tritt: frei

In einem Kurz­vor­trag wird der Sta­tus quo in der Stadt Forch­heim durch das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment prä­sen­tiert. Der Vor­trag infor­miert über die Men­gen an CO2, die Forch­heim in die Atmo­sphä­re ent­lässt; wel­che Berei­che dafür ver­ant­wort­lich sind und wo sich die größ­ten Stell­schrau­ben befin­den. Zudem wer­den erste Ergeb­nis­se der Bür­ge­rIn­nen­um­fra­ge – Kli­ma­schutz gemein­sam gestal­ten – prä­sen­tiert. Im Anschluss an die Prä­sen­ta­ti­on wer­den mit allen Anwe­sen­den bereits vor­han­de­ne Vor­schlä­ge für loka­le Kli­ma­schutz­maß­nah­men bewer­tet sowie neue Ideen dis­ku­tiert. Freu­en Sie sich auf eine locke­re Atmo­sphä­re, einen lecke­ren Start in den Tag und gestal­ten Sie gemein­sam Forch­heims Zukunft.

Die­se Ver­an­stal­tung fin­det im Rah­men der Bür­ge­rIn­nen­be­tei­li­gung zur Erstel­lung des Kli­ma­schutz­kon­zep­tes für die Stadt Forch­heim statt.

Neue Kur­se in der Zusam­men­ar­beit mit der VHS:

Ab Don­ners­tag den 02.03.23, Anmel­dung direkt über die VHS oder Frau Schnei­der FO/9783775:

Senio­ren­gym­na­stik:

Kurs 1 von 9:00 Uhr bis 10 Uhr

Kurs 2 von 10:05 Uhr bis 11:05 Uhr

Ab Diens­tag den 07.03.23, Anmel­dung direkt über die VHS oder Frau Schnei­der FO/9783775:

Gedächt­nis­trai­ning:

von 16 Uhr bis 17 Uhr

Die Kur­se sind fortlaufend!

Mit­ar­beit im BUN­DES­FREI­WIL­LI­GEN­DIENST gesucht

Wer sich für eine Bun­des­frei­wil­li­gen-Tätig­keit im Quar­tiers­ma­nage­ment im Neu­en Katha­ri­nen­spi­tal, in der Bam­ber­ger Str. 3- 5 in Forch­heim, mit Schwer­punkt Senio­ren­ar­beit inter­es­siert und 16 Jah­re alt ist, kann sich noch bewerben.

Die Stel­le ist ab Sep­tem­ber 2023 wie­der frei.

Die Auf­ga­ben die­ser Stel­le sind zum Bei­spiel Besor­gun­gen des täg­li­chen Bedarfs, Beglei­tung zum Arzt, Mit­wir­ken bei Senio­ren­treffs, Hil­fe bei der Essens­aus­ga­be und Unter­stüt­zung bei prä­ven­ti­ven und gesell­schaft­li­chen Ange­bo­ten, wie z.B. Bastel- oder Musik­nach­mit­ta­ge, Gym­na­stik­an­ge­bo­te oder ähnliches.

Kei­ne Pflege!

Infor­ma­tio­nen und Bewer­bung bit­te an

Frau Schnei­der, Quar­tiers­ma­nage­ment im neu­en Katharinenspital