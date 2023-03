Zeu­gen gesucht

GÖß­WEIN­STEIN, LKR. FORCH­HEIM. In der Nacht zum Diens­tag bra­chen Unbe­kann­te in einen Bau­markt in Göß­wein­stein ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Ein Mit­ar­bei­ter des Bau­mark­tes in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße stell­te am Diens­tag­mor­gen gegen 7 Uhr fest, dass Ein­bre­cher gewalt­sam in das Gebäu­de gelangt waren. Die Täter hat­ten es vor­ran­gig auf den Tre­sor abge­se­hen, schei­ter­ten jedoch dar­an ihn zu öff­nen. Sie flüch­te­ten uner­kannt. Ob bei dem Ein­bruch etwas gestoh­len wur­de, ist nun Teil der Ermitt­lungs­ar­beit des Fach­kom­mis­sa­ri­ats für Eigen­tums­de­lik­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg. Die Die­be hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von rund 10.000 Euro.

Wer hat in der Zeit von Mon­tag, gegen 19 Uhr, bis Diens­tag, 7 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich des Bau­mark­tes in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße in Göß­wein­stein gese­hen oder ande­re ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.