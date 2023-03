RÖDEN­TAL, LKR. COBURG. Am Mitt­woch­nach­mit­tag star­ben zwei jun­ge Män­ner bei einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall auf der Bun­des­stra­ße 4 bei Rödental.

Am Mitt­woch­nach­mit­tag kam es zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall auf der B4. Gegen 13.45 Uhr war ein 54-jäh­ri­ger Mann aus Son­ne­berg mit sei­nem VW-Bus von Coburg in Rich­tung Röden­tal unter­wegs. Auf Höhe der Ort­schaft Unter­wohls­bach setz­te er zum Über­ho­len an, ver­lor die Kon­trol­le und stieß auf der Gegen­spur fron­tal mit einem Audi A4 zusam­men. In die­sem saß ein 25-jäh­ri­ger Fah­rer, neben ihm sein 28-jäh­ri­ger Bei­fah­rer. Im Fahr­zeug ein­ge­klemmt ver­starb der 25-Jäh­ri­ge noch an der Unfall­stel­le. Sein Bei­fah­rer wur­de schwer­ver­letzt in ein Kran­ken­haus gebracht, starb aber nach ver­geb­li­cher Reani­ma­ti­on eben­falls an sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen. Der 54-Jäh­ri­ge wur­de schwer ver­letzt in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus gebracht. Zur Unter­stüt­zung der auf­neh­men­den Beam­ten kam ein Gut­ach­ter an die Unfall­stel­le. Für die Unfall­auf­nah­me, Ber­gungs- und Auf­räum­ar­bei­ten blieb die Bun­des­stra­ße für meh­re­re Stun­den gesperrt.