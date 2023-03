Neue geführ­te Tou­ren für Genießer

Die schön­sten Wan­der­rou­ten in Beglei­tung erle­ben und dabei noch viel Wis­sens­wer­tes unter­halt­sam erfah­ren, ist das Kon­zept der „Geführ­ten Wan­de­run­gen für Genie­ßer“. Die gleich­na­mi­ge Bro­schü­re der Frän­ki­schen Tos­ka­na ist für 2023 neu erschie­nen und ab sofort kosten­frei erhält­lich in der Tou­rist-Info in Lit­zen­dorf, in den Rat­häu­sern Lit­zen­dorf, Mem­mels­dorf und Strul­len­dorf sowie im Bam­berg Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice und im Land­rats­amt Bamberg.

Ins­ge­samt elf ver­schie­de­ne geführ­te Wan­de­run­gen an 47 Ter­mi­nen und vier ver­schie­de­ne Braue­reiund Bren­ne­rei-Füh­run­gen zu indi­vi­du­el­len Ter­mi­nen auf Anfra­ge sind im Ange­bot der Tou­rist-Info Frän­ki­sche Tos­ka­na mit ihren Partnern.

Ein Erleb­nis wer­den sicher zwei Biber-Exkur­sio­nen im Früh­jahr sein: Biber­be­ra­ter Jür­gen Voll­mer zeigt bereits am 25. März rund um Amlings­tadt die Spu­ren des Bibers im Zeegen­bach­tal. Mit der Natur­park-Ran­ge­rin Julia Dum­mert geht es zu den Wir­kungs­stät­ten des „pel­zi­gen Land­schafts­ge­stal­ters“ im Eller­tal, mit anschlie­ßen­dem Besuch des Hofs Vel­den­stei­ner Forst in Lohndorf.

Ein neu­es High­light im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der sind Füh­run­gen durch die Pfarr­kir­che St. Wen­zes­laus in Lit­zen­dorf mit Kir­chen­ken­ner Albert Knob­lach und anschlie­ßen­der Orgel­mu­sik von Clau­dia Beu­er-Dwo­r­a­zik. Neu sind auch unter­schied­lich lan­ge Füh­run­gen durch Strul­len­dorf und die Wan­de­rung durch die umlie­gen­den Dör­fer mit Ein­kehr bei der Braue­rei Sau­er in Roß­dorf , jeweils mit dem Strul­len­dor­fer Ori­gi­nal Ulrich Spörlein.

Kräu­ter­lieb­ha­ber freu­en sich wie­der auf den Wild­kräu­ter­spa­zier­gang im Eller­tal und auf die Natur­idyl­le der Sin­ter­ter­ras­sen bei Tie­fen­el­lern. Herr­li­che Aus­sich­ten auf das Bam­ber­ger Land gibt es zum Bei­spiel bei den Wan­de­run­gen zur Frie­se­ner War­te mit Wan­der­füh­rer Tho­mas Berbalk.

Beson­de­re Ent­span­nung in der Natur ver­heißt das Wald­ba­den, das Isol­de Haig auf Anfra­ge für klei­ne Grup­pen durchführt.

Die jahr­hun­der­te­lan­ge Brau­tra­di­ti­on in der Regi­on bleibt beim mitt­ler­wei­le zum Klas­si­ker avan­cier­ten Genuss­wan­de­rung am 13-Braue­rei­en-Weg mit dem Brau­mei­ster Hans-Lud­wig Straub lebendig.

Wei­te­re Füh­run­gen durch Braue­rei­en und Bren­ne­rei­en gibt es auf Anfrage.

Die neue Bro­schü­re ist ab Mit­te März kosten­frei erhält­lich: in der Tou­rist-Info Frän­ki­sche Tos­ka­na in Lit­zen­dorf, in den Rat­häu­sern Lit­zen­dorf, Mem­mels­dorf und Strul­len­dorf sowie im Bam­berg Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice und im Land­rats­amt Bam­berg. Die Bro­schü­re kann auch per Post bestellt wer­den und steht zum Down­load bereit unter https://​www​.fraen​ki​sche​tos​ka​na​.com/​d​e​/​p​r​o​s​p​e​k​te/