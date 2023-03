Für die Stu­dio-Pro­duk­ti­on „Der rote Löwe“, die in der Umklei­de­ka­bi­ne einer Fuß­ball­mann­schaft spielt, sucht das Thea­ter Hof fol­gen­de Requi­si­ten: alte Fuß­ball­schu­he für Erwach­se­ne (kei­ne Kin­der­schu­he!), alte Fuß­bäl­le, Trai­nings­hüt­chen, Wim­pel (die man sich vor dem Spiel gegen­sei­tig über­reicht), ein White­board und sechs bis zwölf glei­che Spin­de. Alle gesuch­ten Aus­stat­tungs­ge­gen­stän­de dür­fen gern Gebrauchs­spu­ren auf­wei­sen. Wer so etwas zu ver­schen­ken hat, wird gebe­ten, sich bei der Requi­si­te des Thea­ters Hof (Tel.: 7070–156, e‑Mail: requisite@​theater-​hof.​de) zu mel­den oder die Sachen direkt an der Thea­ter­pfor­te am Büh­nen­ein­gang auf der Rück­sei­te des Thea­ters (Frö­bel­stra­ße) abzugeben.