Am Sams­tag, 25. März ab 17 Uhr, lädt der Natur- und Kräu­ter­dorf­ver­ein zum Sup­pen­abend in das Haus der Kräu­ter, Kem­nather Stra­ße 3 in Nagel, ein. Es wer­den vie­le lecke­re Sup­pen – von alt­be­währ­ten „Schnitz“, Lin­sen­sup­pe, Meer­ret­tich­sup­pe und jeder Men­ge ande­rer Krea­tio­nen – angeboten.

Alles darf pro­biert wer­den. Kommt vor­bei und lasst euch überraschen.

Wir freu­en uns auf euren Besuch!