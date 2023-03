Hap­py End für ein Stor­chen­paar in Forch­heim. Im Febru­ar stand der Rück­bau eines nicht mehr genutz­ten Strom­ma­sten in der Reg­nitz­stra­ße an. Bei der Besich­ti­gung vor Ort stell­te sich her­aus, dass ein Storch im ver­gan­ge­nen Jahr dort ein Nest gebaut hatte.

Also wur­de kur­zer Hand Kon­takt zu den zustän­di­gen Behör­den auf­ge­nom­men und alle Fra­gen bezüg­lich der Umsied­lung des Nestes geklärt. Ent­schie­den haben wir uns für einen aus­ge­dien­ten Strom­ma­sten am Kanal in Forch­heim-Bucken­ho­fen mit vie­len Wie­sen im Umfeld.

Das Nest an sich ist noch nicht sehr alt gewe­sen, da es rela­tiv klein ist. Stor­chen­ne­ster kön­nen durch­aus meh­re­re hun­dert Kilo wie­gen und einen Durch­mes­ser von zwei Metern errei­chen. Das umge­sie­del­te Nest erhielt auf dem Strom­mast ein sta­bi­les Gestell und wur­de sicher befe­stigt. Nur eine Woche spä­ter war die Freu­de groß, dass das Nest von einem Storch wie­der in Besitz genom­men wur­de. Weni­ge Tage spä­ter hat er auch bereits eine Part­ne­rin gefun­den und nun hof­fen wir auf zahl­rei­chen Nach­wuchs der Storchenfamilie.

Bei Fra­gen zum The­ma steht der LBV – Lan­des­bund für Vogel- und Natur­schutz in Bay­ern e.V. ger­ne hel­fend zur Seite.

Wir freu­en uns natür­lich über aktu­el­le Bil­der, dir ihr ger­ne an uns schicken könnt oder ver­linkt uns auf Face­book und Instagram.