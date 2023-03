Treff­punkt für Ver­an­stal­tun­gen: Soweit nicht anders ange­ge­ben, die Über­sichts­ta­fel mit dem Sym­bol Gelb­bau­chun­ke am Ein­gang des Frei­ge­län­des der Umwelt­sta­ti­on Lias-Grube.

Kosten: Soweit nicht anders ange­ge­ben, Kosten pro Per­son: 5,00 Euro und 0,50 Euro Ermä­ßi­gung für Mit­glie­der des Fördervereins.

Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­ti­on: Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich über

unse­re Web­sei­te www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de

per Tele­fon 09545 950399

per Mail info@​umweltstation-​liasgrube.​de

03.04.2023 Die 4 Ele­men­te: Feuer

Mon­tag, 14:00–16:00 Uhr

Feu­er ist eine sehr alte Wär­me­quel­le der Men­schen. Wie wär­men sich die Men­schen heu­te? Gemein­sam zau­bern wir ein kni­stern­des Feu­er und rösten ein Stockbrot.

Für Schul­kin­der ab 7 Jahren

04.04.2023 Auf geht’s! – Windzwerge

Diens­tag, 10:00–12:00 Uhr

Was ist Luft und wozu brau­chen wir sie? Wir bege­ben uns auf eine spie­le­ri­sche Ent­deckungs­rei­se und erfor­schen die Ent­ste­hung und Nut­zung von Wind.

Für Kin­der von 3–6 Jah­ren mit erwach­se­ner Begleitperson

05.04.2023 Die 4 Ele­men­te: Erde

Mitt­woch, 10:00 – 12:00 Uhr

Mit Spie­len und Rät­seln erfor­schen wir den Lebens­raum Boden. Sieht der Boden über­all gleich aus? Aus ver­schie­de­nen Boden­ar­ten stel­len wir ein klei­nes Kunst­werk her.

Für Schul­kin­der ab 7 Jahren

Bit­te bringt etwas Boden aus eurem Gar­ten in einem klei­nen Glas mit.

06.04.2023 Feri­en­zwer­ge: Oster­feu­er in der Lias-Grube

Don­ners­tag, 14:00 ‑16:00 Uhr

Oster­feu­er haben eine jahr­hun­der­te­lan­ge Tra­di­ti­on. Auch wir ent­fa­chen ein gro­ßes Feu­er, um gemein­sam in gesel­li­ger Run­de zu spie­len, basteln und ein lecke­res Oster-Stock­brot zu rösten.

Für Kin­der von 3–6 Jah­ren mit erwach­se­ner Begleitperson

13.04.2023 Die 4 Ele­men­te: Luft

Don­ners­tag, 14:00–16:00 Uhr

Wir expe­ri­men­tie­ren mit war­men und küh­len Ober­flä­chen und über­le­gen auf spie­le­ri­sche Art und Wei­se, wie sich Men­schen und Tie­re vor Hit­ze schüt­zen können.

Für Schul­kin­der ab 7 Jahren

14.04.2023 Die 4 Ele­men­te: Wasser

Frei­tag, 10:00 ‑12:00 Uhr

Wel­che Aus­wir­kun­gen hat der Kli­ma­wan­del auf unse­ren Was­ser­haus­halt? Spie­le­risch über­le­gen wir, wie wir die kost­ba­re Res­sour­ce Was­ser schüt­zen kön­nen. Mit Kescher und Becher­lu­pe erfor­schen wir das Öko­sy­stem Teich.

Für Schul­kin­der ab 7 Jahren

14.04.2023 Auf geht’s! – Bauen

Don­ners­tag, 14:00- 16:00 Uhr

Wir ler­nen ver­schie­de­ne Natur­ma­te­ria­li­en als natür­li­chen Bau­stoff ken­nen und bau­en uns einen eige­nen Unter­schlupf im Wald.

Für Schul­kin­der ab 7 Jahren

23.04. Sai­son­er­öff­nungs­fest mit 25-jäh­ri­gem Jubiläum

Sonn­tag, 13:00–17:00

In die­sem Jahr wird die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be 25 Jah­re alt und das wird ganz groß gefei­ert! Wir laden alle herz­lich ein, die­sen beson­de­ren Tag mit uns zu ver­brin­gen. Es gibt einen Kin­der­floh­markt, eine Klei­der­tausch­bör­se, Spie­le, tol­le Bastel- und Ent­decker­sta­tio­nen. Außer­dem gibt es vie­le Mit­mach­sta­tio­nen zum The­ma Kli­ma­schutz und das Thea­ter Cha­peau Claque zeigt das Stück „Geschich­ten von Tiger und Bär“.

Mit die­sem Fest star­ten wir in unser Jah­res­pro­jekt „Kli­ma­neu­tral: Wie geht das in der Praxis?“

Für die gan­ze Familie

Ein­tritt frei

27.04. Schnul­ler­mäu­se ent­decken den Frühling

Don­ners­tag, 9:30–11:00

Gemein­sam ent­decken wir mit allen Sin­nen den Frühling.

Für Müt­ter und Väter mit Kin­dern unter 3 Jahren.

Für Kin­der unter 3 Jah­ren (frei) + kosten­pflich­ti­ge Begleit­per­son (8€/Person)

28.04. Streu­obst­zwer­ge

Frei­tag, 15:00–17:00

Gemein­sam machen wir uns auf eine Ent­deckungs­rei­se durch die Streu­obst­wie­se. Dabei wol­len wir spie­len, basteln und die Bewoh­ner der Streu­obst­wie­se genau­er anschauen.

Für Kin­der von 3–6 Jah­ren + erwach­se­ne Begleit­per­son, bei­de kostenpflichtig