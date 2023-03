Flücht­lin­ge und Kli­nik-Reform stan­den im Mit­tel­punkt der Landrätetagung

„Die Situa­ti­on mit der Unter­brin­gung von Flücht­lin­gen vor Ort stellt uns alle vor eine rie­si­ge Her­aus­for­de­rung. Die Ver­ta­gung des Asyl­gip­fels in Arbeits­grup­pen wird auch kei­ne schnel­le Lösung brin­gen“, resü­miert der Lich­ten­fels Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner am 07.03.2023 in Thur­n­au in sei­ner Funk­ti­on als Vor­sit­zen­der des Bezirks­ver­ban­des Ober­fran­ken im Baye­ri­schen Land­kreis­tag.“ Die Bun­des­re­gie­rung ver­kennt die Lage vor Ort, denn die Land­krei­se sind an ihrer Belast­bar­keits­gren­ze schon lan­ge ange­langt.“ Alle neun ober­frän­ki­schen Land­rä­te tei­len die­se Pro­ble­ma­tik. Neben der Unter­brin­gung der geflüch­te­ten Men­schen steht auch die Fra­ge nach der Inte­gra­ti­on im Fokus.

Als wei­te­res gro­ßes The­ma wid­me­ten sich die ober­frän­ki­schen Land­rä­te dem The­ma der Kli­nik­re­form von Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Pro­fes­sor Dr. Karl Lau­ter­bach. Um auch wei­ter­hin ins­be­son­de­re im länd­li­chen Raum die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung sicher­zu­stel­len und die Fach­kräf­te vor Ort zu hal­ten, fass­ten die ober­frän­ki­schen Land­rä­te fol­gen­de Reso­lu­ti­on, die an Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz und an Gesund­heits­mi­ni­ster Prof. Dr. Karl Lau­ter­bach ver­sandt wurde.

Gefass­te Resolution