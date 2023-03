Info­abend am 22. März in der Auferstehungskirche

Ein beson­de­res Pro­jekt steht in den Start­lö­chern: Die evan­ge­li­schen Kir­chen in Bam­berg haben gemein­sam und dank vie­ler Spen­den eine soge­nann­te Kaf­fee-Ape ange­schafft – PAUL. Die Idee dahin­ter: Kir­che kommt zu den Men­schen. Das zukünf­ti­ge PAUL-Team fährt in die Stadt­tei­le und Dör­fer, wo es sonst wenig Kon­takt­mög­lich­kei­ten und Bera­tungs­an­ge­bo­te gibt. Bei einer kosten­lo­sen Tas­se Kaf­fee kön­nen sich Men­schen aus der Nach­bar­schaft und dem Umfeld unge­zwun­gen begeg­nen, infor­mie­ren und aus­tau­schen. Jetzt sucht das Pro­jekt-Team Ehren­amt­li­che, die das Gastro­li­no fah­ren und das Bedie­nen der ein­ge­bau­ten Kaf­fee­ma­schi­ne ler­nen, und vor allem Lust haben, Men­schen an den unter­schied­li­chen Stand­or­ten offen zu begeg­nen, mit ihnen ins Gespräch zu kom­men und über die viel­fäl­ti­gen Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te in Bam­berg zu informieren.

Das erste Tref­fen für an die­sem beson­de­ren Ehren­amt Inter­es­sier­te fin­det am Mitt­woch, 22. März 2023, um 19:00 Uhr im Gemein­de­haus der Auf­er­ste­hungs­kir­che in der Pesta­loz­zi­stra­ße 7 in Bam­berg statt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es über die Mail­adres­se stadtregion.​bamberg@​elkb.​de oder tele­fo­nisch unter 0951 56635.