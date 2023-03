3/14: Zeit, sich end­lich ein­mal zu belohnen

Am kom­men­den Frei­tag geht es für medi bay­reuth in den 24. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Auf dem Plan des Teams von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic steht dabei das Gast­spiel bei den Würz­burg Bas­kets. Für das Fran­ken­der­by haben sich Basti­an Dor­eth & Co. eigent­lich nur eines vorgenommen.

Sie wol­len sich nun end­lich ein­mal für die har­ten Trai­nings­wo­chen sowie vor allem auch die guten Lei­stun­gen in Lud­wigs­burg und zuletzt gegen den FC Bay­ern Mün­chen beloh­nen. Dass es aber auch am Frei­tag­abend ab 19:00 Uhr (live bei Magen­ta Sport) in der tec­ta­ke Are­na erneut auf jeden ein­zel­nen Angriff ankom­men wird, steht außer Fra­ge. Die Unter­fran­ken bele­gen in der BBL aktu­ell Tabel­len­po­si­ti­on neun, klop­fen somit an die Play­offs und wer­den nach zuletzt zwei doch recht deut­li­chen Nie­der­la­gen eben­falls alles ver­su­chen, um die Par­tie für sich zu entscheiden.

Es wer­den also 40 Minu­ten vol­le Kon­zen­tra­ti­on für medi bay­reuth von­nö­ten sein, will man aus dem Würz­bur­ger Hexen­kes­sel den ersten Aus­wärts­sieg der Sai­son nach Bay­reuth mitnehmen.