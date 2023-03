Dam busters als Haupt­film und Füh­run­gen an Reg­nitz und Main

Bam­berg. Im März 2023 fin­det zum ersten Mal ein Fluss­Film­Fest am Main statt, nicht nur in einer Stadt, son­dern von der Quell­re­gi­on den Fluss­lauf ent­lang. Es rückt die teils dra­ma­ti­sche Ver­än­de­rung von Fluss­land­schaf­ten in den Fokus und zeigt auf, was getan wer­den muss.

Am Frei­tag, den 17.03.2023, Beginn 19 Uhr, ist das Fluss­Film­Fest zu Gast im Licht­spiel Kino in Bam­berg. Die Stif­tung Living Rivers und wei­te­re Part­ner aus der Regi­on unter­stüt­zen das Netz­werk Main an die­sem Abend bei der Gestal­tung mit einem inter­es­san­ten und span­nen­den Pro­gramm. Eröff­net wird der Abend von Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar für die Stadt Bam­berg und Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp als stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der des Fluss­pa­ra­die­ses Fran­ken. Im Ticket­preis ent­hal­ten sind neben dem Haupt­film auch eine beson­de­re Aus­wahl von Fluss-Kurz­fil­men. Bei­spiels­wei­se der Film Gewäs­ser­ret­ter, in dem gezeigt wird, mit wel­chen Maß­nah­men der Ober­main wie­der natür­li­cher und dyna­mi­scher gestal­tet wird. Zwi­schen den Kurz­fil­men und dem Haupt­film fin­det ein Fluss­Film-Gespräch mit Exper­ten vom Was­ser­wirt­schafts­amt Kro­nach und dem WWF statt. In der Pau­se zwi­schen Kurz­fil­men und Haupt­film gibt es die Mög­lich­keit, im Kino etwas zu essen.

Als Haupt­film läuft in Bam­berg exklu­siv “Dam busters – the start of the River­lu­ti­on”. Der Fil­me­ma­cher Fran­cis­co Cam­pos-Lopez beglei­tet die spa­ni­sche Fluss­bau­in­ge­nieu­rin Pao Fer­nan­dez Gar­ri­do auf ihrer Rei­se zu Rückbaupionier*innen, die sich euro­pa­weit für frei flie­ßen­de Flüs­se ein­set­zen. Sig­run Lan­ge stellt in Bam­berg den WWF-Wett­be­werb „Wer­den Sie Flussbefreier*in“ vor. Bis zu 30.000 Euro ste­hen für den Rück­bau eines nicht mehr genutz­ten Weh­res oder Quer­bau­werks zur Verfügung.

Beglei­tend zum Film­abend lohnt der Besuch der Lebens­ader Reg­nitz-Aus­stel­lung im Histo­ri­schen Muse­um Bam­berg, durch die es am Frei­tag, 24. März 2023, um 15:30 Uhr die Füh­rung „1000 Jah­re Sied­lungs­ge­schich­te am Fluss“ gibt. Mit dem Erleb­nis Welt­kul­tur­er­be geht es am Sonn­tag, 19. März 2023, um 13:30 Uhr (Treff­punkt Tou­rist Info Bam­berg, ohne Anmel­dung) an der Reg­nitz ent­lang durch die Stadt. Am 26. März 2023 um 13 Uhr kön­nen sich rad­be­gei­ster­te bei einer Exkur­si­on mit dem Bund Natur­schutz ins Ober­main­tal über fluss­bau­li­che Maß­nah­men infor­mie­ren. Die Rad­tour ist kosten­frei, Spen­den sind will­kom­men. Der Bund Natur­schutz Kreis­grup­pe Bam­berg bit­tet vor­ab um Anmeldung.

Unter www​.main​fluss​film​fest​.de sind alle Ver­an­stal­tun­gen online zu fin­den. Das gedruck­te Pro­gramm ist jetzt im Kino und bei der Tou­rist Infor­ma­ti­on Bam­berg erhält­lich oder kann über das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken www​.fluss​pa​ra​dies​-fran​ken​.de direkt ange­fragt werden.

„Über das For­mat Kino wol­len wir mög­lichst vie­le Men­schen von der Visi­on für leben­di­ge Flüs­se begei­stern und mit­ein­an­der ins Gespräch brin­gen“, sagt Anne Schmitt, Geschäfts­füh­re­rin des Ver­eins Fluss­pa­ra­dies Fran­ken. Seit sie erst­mals von einer sol­chen Ver­an­stal­tung in Ber­lin gehört hat, hat­te sie das Ziel, etwas Ähn­li­ches auch für den Main zu rea­li­sie­ren. Über das Netz­werk Main, das vom Baye­ri­schen Mini­ste­ri­um der Finan­zen und für Hei­mat geför­dert wird, hat sich die Chan­ce erge­ben, die Idee umzusetzen.

Anne Schmitt