Wer vom Park­platz bis zur Kita läuft, bekommt einen Stem­pel. Wer von Zuhau­se mit dem Rad oder zu Fuß kommt, sogar zwei Punkte.

In der Kin­der­ta­ges­stät­te Son­nen­schein in Lau­ter­tal herrscht Bewe­gung. „Wir ver­su­chen, dass all unse­re Pro­jek­te im Jah­res­kreis bewegt sind“, sagt Lei­te­rin Car­men Christ. 2016 wur­de die Ein­rich­tung erst­mals als „beweg­te Kita“ zer­ti­fi­ziert, 2020 rezer­ti­fi­ziert und nun erneut.

„Beweg­te Kita“ ist eine Zer­ti­fi­zie­rung, die aus dem For­schungs­pro­jekt QueB her­vor­geht. Das Pro­jekt wur­de vom Insti­tut für ange­wand­te Gesund­heits­wis­sen­schaf­ten der Hoch­schu­le Coburg, unter der Lei­tung von Pro­fes­sor Hol­ger Has­sel, initi­iert. Feder­füh­rend wur­de es von Vanes­sa Kai­ser betreut. Nun liegt die Zer­ti­fi­zie­rung der Kitas in den Hän­den der Gesund­heits­re­gi­on plus und der Gemein­nüt­zi­gen Gesell­schaft für sozia­le Dien­ste (GGSD).

Die Bewe­gungs­zie­le set­zen sich die Kin­der­ta­ges­stät­ten selbst. Wich­tig dabei ist, dass Bewe­gung in den Kitas dau­er­haft gelebt und nicht nur zu den anste­hen­den Re-Zer­ti­fi­zie­run­gen umge­setzt wird. Nur dann haben die Kin­der auch etwas davon. Und Car­men Christ weiß: Die Zer­ti­fi­zie­rung macht schon Ein­druck auf die Eltern, denn damit wis­sen sie, dass ihre Kin­der hier in Bewe­gung sind, dass wir mit den Klei­nen aktiv den Kita-All­tag gestal­ten. Sei es an ver­schie­de­nen Gerä­ten, wie Klet­ter­tür­men oder durch Kin­der-Yoga oder eben durch Bewe­gungs-Chal­lenges, wie beschrieben.

Bei der neue­sten Rezer­ti­fi­zie­rung hat die Kita Son­nen­schein ein Pla­kat erhal­ten, auf dem Kin­der und Eltern auf­schrei­ben kön­nen, wo sie sich in der Frei­zeit als Fami­lie bewe­gen. So kön­nen sich die ande­ren Kita-Kin­der und ‑Eltern Tipps und Anre­gun­gen holen und sich gegen­sei­tig austauschen.

Dass die Zer­ti­fi­zie­run­gen durch Lea Hell­beck von der Gesund­heits­re­gi­on plus und Clau­dia Hart­mann von der Fach­aka­de­mie für Sozi­al­päd­ago­gik wei­ter­ge­führt wer­den, freut vor allem Vanes­sa Kai­ser: „Dadurch kön­nen die Kitas Anschaf­fun­gen im Bereich Bewe­gung häu­fig bes­ser vor den Trä­gern begrün­den. Außer­dem reflek­tie­ren die Kita-Teams durch die Rezer­ti­fi­zie­rung häu­fig auch noch­mal, wie ihre Maß­nah­men zur Bewe­gungs­för­de­rung klap­pen oder ob es Ver­än­de­rungs­be­darf gibt.“

Einen Schnell­ch­eck zur ersten Ana­ly­se der Bewe­gungs­mög­lich­kei­ten in einer Kita sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu dem Pro­jekt fin­det man unter www​.queb​-beweg​te​-kitas​.de

Erneut zer­ti­fi­ziert wur­den neben der Kita Son­nen­schein in Lau­ter­tal auch die Cam­pus­zwer­ge in Coburg und das Kin­der­haus St. Johan­nes der Täu­fer in Uetzing.