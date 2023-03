Die Pre­miè­re am neu­en „Ver­an­stal­tungs­ort“ vor weni­gen Wochen war durch­aus gelun­gen: Der Jahr­markt ist zurück in Forch­heim! Näch­ster Markt­ter­min ist am Sonn­tag, 2. April.

Von 10 bis 17 Uhr wird wie­der aus­gie­big Zeit zum Fla­nie­ren, Stö­bern und Ein­kau­fen sein. Rund 50 Markt­stän­de, die sich ent­lang der Haupt­stra­ße bis hin zur Satt­ler­tor­stra­ße auf Höhe der Park­plät­ze an der Kai­ser­pfalz grup­pie­ren, bie­ten ein brei­tes Waren­an­ge­bot von gestrick­ten Socken über Pflan­zen fürs Früh­beet bis hin zu Wei­den­kör­ben und Gewürzen .

Die ver­kehrs­recht­li­chen Anord­nun­gen wäh­rend des Markt­trei­bens sind zu beachten.

Fürs Vor­mer­ken im Kalen­der: Die wei­te­ren Jahr­markt-Ter­mi­ne im Jahr 2023 sind: 21.5., 10.9., 1.10. und 5. 11.