Die Kol­pings­fa­mi­lie Forch­heim freut sich, dass sie ihre jähr­li­che Jah­res­haupt­ver­samm­lung am Sams­tag, 18.03.2023 um 19:30 Uhr wie­der im neu reno­vier­ten Jugend­heim abhal­ten kann. Als Ein­stieg gibt es ein Impuls­re­fe­rat über das neue Leit­bild, als Refe­rent konn­te Rudolf Weiß­mann, Beglei­ter des Upgrade Pro­zes­ses, gewon­nen wer­den. Am Sonn­tag, 19.03.23 tref­fen sich die Mit­glie­der um 8:30 Uhr am Jugend­heim, um gemein­sam mit dem Spiel­manns­zug Forch­heim zum Got­tes­dienst nach St. Mar­tin zu lau­fen. Anschlie­ßend lädt die Kol­pings­fa­mi­lie zum Früh­schop­pen ins Jugend­heim ein.

