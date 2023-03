Die jähr­li­che Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung für Schü­le­rin­nen und Schü­ler zum The­ma „Dei­ne Zukunft: Alles, was Recht ist“ fin­det in die­sem Jahr wie­der im Rah­men einer Prä­senz­ver­an­stal­tung statt. Wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie war die durch das Franz­Lud­wig-Gym­na­si­um Bam­berg und das Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg gemein­sam durch­ge­führ­te Ver­an­stal­tung erfolg­reich in den digi­ta­len Raum ver­legt worden.

Auch in die­sem Jahr wer­den die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 11. und 12. Klas­se über die Kar­rie­re­chan­cen in juri­sti­schen Beru­fen rund und inner­halb der Justiz informiert.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am Mitt­woch, 29. März 2023, von 14.00 bis 17.15 Uhr in der Aula des Franz-Lud­wig-Gym­na­si­ums, Franz-Lud­wig-Str. 13, Bam­berg, statt.

Alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie alle Eltern sind herz­lich zu die­ser Ver­an­stal­tung eingeladen.

Nach einer Ein­füh­rung in die „klas­si­schen“ Arbeits­fel­der der Rich­te­rin und des Rich­ters, der Staats­an­wäl­tin und des Staats­an­walts, der Rechts­an­wäl­tin und des Rechts­an­walts sowie der Rechts­pfle­ge­rin und des Rechts­pfle­gers mit­tels einer Video-Prä­sen­ta­ti­on gibt Prof. Dr. Hans Kud­lich von der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg einen Über­blick über das juri­sti­sche Studium.

Im Anschluss wer­den Rich­te­rin­nen und Rich­ter, Staats­an­wäl­tin­nen und Staats­an­wäl­te, Rechts­an­wäl­tin­nen und Rechts­an­wäl­te, Rechts­pfle­ge­rin­nen und Rechts­pfle­ger sowie Stu­die­ren­de in Work­shops haut­nah aus ihrem Berufs- bzw. Aus­bil­dungs­all­tag berichten.

Dane­ben besteht an Infor­ma­ti­ons­stän­den des Fach­be­reichs Rechts­wis­sen­schaf­ten der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg, der Rechts­an­walts­kam­mer Bam­berg und des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg die Gele­gen­heit zu per­sön­li­chen Gesprä­chen und wei­te­ren Informationen.

Alle inter­es­sier­ten Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die noch nicht über ihre Schu­len gemel­det wur­den, kön­nen sich zu der Ver­an­stal­tung über eine kur­ze E‑Mail an pressestelle@​olg-​ba.​bayern.​de anmelden.

Zum Hin­ter­grund:

Seit dem Jahr 2018 ver­an­stal­tet das Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg gemein­sam mit dem Franz-Lud­wig-Gym­na­si­um für Abitu­ri­en­tin­nen und Abitu­ri­en­ten der 11. und 12. Klas­se sämt­li­cher Gym­na­si­en, der Staat­li­chen Fach­ober­schu­le, der Berufs­ober­schu­le und des The­re­sian­ums jähr­lich eine Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zum The­ma „Dei­ne Zukunft: Alles, was Recht ist“. Ins­be­son­de­re durch Work­shops und per­sön­li­che Kon­tak­te soll ein pra­xis­na­her Ein­blick in die Aus­bil­dung und den Berufs­all­tag der juri­sti­schen Beru­fe ver­mit­telt wer­den. Wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie wur­de die Ver­an­stal­tung digi­tal durchgeführt.