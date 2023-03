Stu­die­ren­den­zah­len auf Vorjahresniveau

Die Hoch­schu­le Hof star­tet mit über 3700 Stu­die­ren­den in den Fakul­tä­ten Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten, Infor­ma­tik, Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten und Inter­dis­zi­pli­nä­re und inno­va­ti­ve Wis­sen­schaf­ten sowie in der Stu­di­en­fa­kul­tät für Wei­ter­bil­dung ins Som­mer­se­me­ster 2023. Damit blei­ben die Stu­die­ren­den­zah­len ver­gli­chen mit dem Som­mer­se­me­ster 2022 sta­bil auf Vorjahresniveau.

„Wir freu­en uns sehr, dass wir auch zum Start des Som­mer­se­me­sters 2023 wie­der rund 400 Stu­di­en­an­fän­ge­rin­nen und ‑anfän­ger an den vier Stand­or­ten der Hoch­schu­le begrü­ßen dür­fen,“ sagt Prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann. „Eine leicht gestie­ge­ne Anzahl an Bewer­bun­gen, die für die­ses Seme­ster bei uns ein­ge­gan­gen sind, zeigt uns zudem, dass die Hoch­schu­le Hof sowohl natio­nal als auch inter­na­tio­nal wahr­ge­nom­men wird und wir mit unse­rer inhalt­li­chen Fokus­sie­rung auf The­men wie Nach­hal­tig­keit und Digi­ta­li­sie­rung, glo­ba­le Zukunfts­trends abbilden.“

Zum Som­mer­se­me­ster erwei­tert die Hoch­schu­le ihr Stu­di­en­an­ge­bot um die drei Master­stu­di­en­gän­ge „Ange­wand­te Psy­cho­lo­gie“, „Nach­hal­tig­keits­recht“ und „Arti­fi­ci­al Intel­li­gence and Robo­tics“. Wei­ter­hin beliebt bei den Erst­se­me­ster-Stu­die­ren­den sind der Bache­lor Infor­ma­tik sowie der Master­stu­di­en­gang Ope­ra­tio­nal Excellence.

