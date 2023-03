Nach dem Ende der Win­ter­ru­he im Stra­ßen­bau­be­reich beginnt der Land­kreis Coburg mit sei­nen Bau­ar­bei­ten an der Kreis­stra­ße CO 19 zwi­schen dem Seß­la­cher Stadt­teil Gemünda und Ummer­stadt (Land­kreis Hild­burg­hau­sen). Wie der Fach­be­reich Tief­bau am Land­rats­amt Coburg mit­teilt, star­ten vor­aus­sicht­lich bereits in der näch­sten Woche die Bau­ar­bei­ten für den Ersatz­neu­bau der Kreck­brücke in Gemünda. In der Anfangs­pha­se des Brücken­neu­baus kann Auto­fah­rer wie gewohnt – mit leich­ten Ein­schrän­kun­gen durch eine halb­sei­ti­ge Sper­rung – die Kreis­stra­ße befah­ren. Im wei­te­ren Ver­lauf der Bau­ar­bei­ten muss dann für den Brücken­bau aller­dings eine Voll­sper­rung ein­ge­rich­tet wer­den. Der Ter­min für die Voll­sper­rung steht noch nicht fest, das Land­rats­amt wird recht­zei­tig dar­über informieren.

