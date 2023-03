Alles auf null gestellt: Am Mitt­woch star­ten die Wöl­fe in die Play­down­run­de gegen die Heil­bron­ner Falken

Ab jetzt zählt es für die Sel­ber Wöl­fe: Am Mitt­woch star­ten die Play­downs in der DEL2. Die Por­zel­lan­städ­ter tref­fen in Run­de 1 auf die Heil­bron­ner Fal­ken. Wer als erster 4 Sie­ge ein­ge­fah­ren hat, ver­bleibt sicher in der DEL2. Der Unter­le­ge­ne erhält gegen den Ver­lie­rer aus der Serie Crimmitschau/​Bayreuth eine 2. Chan­ce. Doch dar­an denkt noch kei­ner. Das Wolfs­ru­del will mit aller Macht bereits gegen die Fal­ken den Klas­sen­er­halt errin­gen und zählt auf die Unter­stüt­zung der gan­zen Region.

Form­kur­ve

Die Sel­ber Wöl­fe konn­ten 2 ihrer letz­ten 6 Spie­le gewin­nen. Bei den Heil­bron­ner Fal­ken fällt die­se Quo­te genau umge­kehrt aus. Sie ver­lie­ßen nach 4 ihrer letz­ten 6 Par­tien als Sie­ger das Eis. Die bei­den letz­ten Begeg­nun­gen gegen Bad Nau­heim und Kauf­beu­ren gelang den Fal­ken dies sogar recht eindrucksvoll.

Ins­be­son­de­re die Chan­cen­ver­wer­tung der Heil­bron­ner ließ zuletzt Auf­hor­chen. Inwie­weit das an der Ein­stel­lung ihrer Geg­ner in den letz­ten bei­den Haupt­run­den­spie­len oder ande­ren an der Rück­kehr des ver­letz­ten Jere­my Wil­liams lag, mag man aus der Fer­ne nicht beur­tei­len. Immens wich­tig war für die Sel­ber Wöl­fe hin­ge­gen der Sieg in Frei­burg im letz­ten Mei­ster­schafts­spiel, um mit ent­spre­chen­dem Selbst­ver­trau­en in die ent­schei­den­de Pha­se der Sai­son star­ten zu kön­nen. Alles, was bis jetzt gewe­sen ist, ist sowie­so Maku­la­tur. Alle Akteu­re auf dem Eis wer­den bis in die Haar­spit­zen moti­viert sein – egal wel­ches Tri­kot sie tra­gen. Es wird um jeden Zen­ti­me­ter Eis gekämpft wer­den von der ersten bis zur letz­ten Sekun­de. Es geht für bei­de Clubs um sehr viel, für Ner­ven­kit­zel ist gesorgt und den Zuschau­ern wird eini­ges gebo­ten werden.

Sta­ti­stik

Blickt man auf die Haupt­run­de zurück, so gewinnt man den Ein­druck, dass die Fal­ken den Wöl­fen nicht unbe­dingt lie­gen in die­ser Sai­son. Doch recht­zei­tig im letz­ten Auf­ein­an­der­tref­fen bei­der Teams muss­ten die Fal­ken erst­mals Federn gegen die Wöl­fe las­sen. Das darf den Por­zel­lan­städ­tern Mut machen für die Serie.

Wenn man die Sta­ti­stik-Daten bei­der Kon­tra­hen­ten mit­ein­an­der ver­gleicht, so lie­gen bei­de meist eng bei­ein­an­der, wie es sich bei Tabel­len­nach­barn auch ver­mu­ten lässt. Ein­zig in den Spe­cial-Teams gibt es deut­li­che Unter­schie­de. Im Power­play sind die Fal­ken schlag­kräf­ti­ger mit einer Erfolgs­quo­te von 26 % (Selb 20,1 %). Im Penal­ty-Kil­ling hin­ge­gen bei­ßen die Wöl­fe bes­ser zu und las­sen 83 % der Situa­tio­nen kei­nen Gegen­tref­fer zu (Heil­bronn 72,6%).

Die bis­he­ri­gen Begeg­nun­gen in der Hauptrunde:

15.11.2022 Sel­ber Wöl­fe vs. Heil­bron­ner Fal­ken 1:6

04.12.2022 Heil­bron­ner Fal­ken vs. Sel­ber Wöl­fe 7:2

13.01.2023 Sel­ber Wöl­fe vs. Heil­bron­ner Fal­ken 2:3 nach Verlängerung

24.02.2023 Heil­bron­ner Fal­ken vs, Sel­ber Wöl­fe 2:3 nach Verlängerung

Richard Gel­ke blickt voraus

Richard Gel­ke: “Die Fal­ken haben gera­de in den letz­ten bei­den Spie­len noch ein­mal gezeigt, dass sie offen­siv sehr stark sind und aus weni­gen Mög­lich­kei­ten vie­le Tore erzie­len kön­nen. Da gilt es für uns, defen­siv sehr kom­pakt zu ste­hen, den 3. Mann im offen­si­ven Drit­tel auch öfters hoch zu haben, damit wir nicht in Kon­ter lau­fen. Zudem wird es wich­tig sein, Stra­fen zu ver­mei­den, da Heil­bronn ein sehr gutes Power­play spielt. Über die gesam­te Serie hin­weg wird es wich­tig sein, dass wir von Spiel zu Spiel schau­en, egal wie das vor­he­ri­ge Spiel gelau­fen ist. Wir müs­sen immer auf uns schau­en und uns auf das näch­ste Spiel konzentrieren.“

Modus/​Spielwertung

Die Play­downs wer­den nach dem Modus „Best-of-Seven“ aus­ge­tra­gen. Das heißt, die Mann­schaft, die zuerst 4 Sie­ge ein­ge­fah­ren hat, hat die Serie für sich ent­schie­den und den Klas­sen­er­halt geschafft. Der Unter­le­ge­ne erhält in der 2. Run­de die Chan­ce, gegen den Ver­lie­rer der Serie Crimmitschau/​Bayreuth den dro­hen­den Abstieg in die Ober­li­ga zu vermeiden.

Steht es in einer Par­tie nach der regu­lä­ren Spiel­zeit von 60 Minu­ten unent­schie­den, erfolgt eine Ver­län­ge­rung von 20 Minu­ten. Jedoch nur so lan­ge, bis ein Tor erzielt wird (sud­den death). Die Pau­se mit Eis­be­rei­tung dau­ert 15 Minu­ten. Die 20minütigen Ver­län­ge­run­gen wer­den, jeweils mit neu­er Eis­be­rei­tung und 15minütiger Pau­se, so lan­ge wie­der­holt, bis das ent­schei­den­de Tor gefal­len ist (sud­den death). Es wird gespielt 5 gegen 5 Feldspieler.

Termine/​Tickets/​Hallenöffnung

Die Ter­mi­ne für die Serie wur­den wie folgt festgelegt:

Mi, 15.03.2023 19:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wölfe

Fr, 17.03.2023 19:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe – Heil­bron­ner Falken

So, 19.03.2023 18:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wölfe

Di, 21.03.2023 19:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe – Heil­bron­ner Falken

Fr, 24.03.2023 19:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wöl­fe (sofern notwendig)

So, 26.03.2023 18:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe – Heil­bron­ner Fal­ken (sofern notwendig)

Di, 28.03.2023 19:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wöl­fe (sofern notwendig)

Kar­ten für die Heim­spie­le der Sel­ber Wöl­fe gibt es im Vor­ver­kauf online unter https://​www​.sel​ber​woel​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/, bei EDE­KA Egert in Selb am Vor­werk oder in Spar­neck bei IT-Solu­ti­ons Lauterbach.

Tickets für unse­re Gäste aus Heil­bronn gibt es über ein eige­nes Ticket­por­tal (Link: https://​gae​ste​sel​ber​woel​fe​.reser​vix​.de/​p​/​r​e​s​e​r​v​i​x​/​e​v​e​n​t​/​2​0​7​8​3​8​7​?​d​i​s​c​o​u​n​t​s​=​s​m​k​x​n​p​c​H​4​y​O​T​L​0​a​h​8​W​X​T​Y​E​x​l​f​z​n​W​w​NQk).

Alle Spie­le wer­den zudem live auf Spra­de TV und in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit übertragen.