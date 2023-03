„…nur das Weib­li­che ziert die Frau­en“ – und dazu gehö­re nicht die Beschäf­ti­gung mit der Kunst. So ein ein­fluss­rei­cher Vater an sei­ne Toch­ter, spä­ter eine der bedeu­tend­sten Künst­le­rin­nen überhaupt.

Um wen ging es? Die­se und ande­re Fra­gen wer­den geklärt bei der Füh­rung am kom­men­den Sams­tag, den 18. März um 14:30 Uhr ab der Jakobs­kir­che: Zu Orten in der Bam­ber­ger Innen­stadt, die mit bedeu­ten­den Frau­en in Ver­bin­dung zu brin­gen sind. Min­de­stens zwei meist unbe­kann­te, im Grun­de sen­sa­tio­nel­le Neu­ig­kei­ten wer­den dabei bekannt gegeben.

Eine kosten­lo­se, öffent­li­che Füh­rung für den Bür­ger­ver­ein Mit­te und die Katho­li­sche Erwachsenenbildung.