Eber­mann­stadt fei­ert 700 Jah­re Stadt­er­he­bung. Aus die­sem beson­de­ren Anlass möch­ten wir das gesam­te Stadt­ge­biet her­aus­put­zen – der Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein lädt daher alle Eber­mann­städ­ter recht herz­lich ein zur tra­di­tio­nel­len „Akti­on Sau­be­re Landschaft“.

Zu die­sem Zweck tref­fen wir uns am Sams­tag, den 18. März 2023 um 9:00 Uhr am Park­platz des Rat­hau­ses in Eber­mann­stadt. Von dort geht es in Klein­grup­pen auf einer jeweils fest­ge­leg­ten Rou­te an der fri­schen Luft durch Feld und Flur. Ein­weg­hand­schu­he, tritt­fe­stes Schuh­werk und – soweit vor­han­den – auch eine Warn­we­ste sind sinn­vol­les Zube­hör. Zum Abschluss lädt die Stadt Eber­mann­stadt gegen 12:30 Uhr zu einem klei­nen Imbiss im katho­li­schen Pfarr­kel­ler ein. Wir freu­en uns auf zahl­rei­che hel­fen­de Hände!