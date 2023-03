Auf­ruf der Hirschai­der GRÜNEN

Wir tref­fen uns am Sams­tag, 18.3.23 um 15 Uhr an der Jahn­hal­le, um die Natur vom Müll zu befrei­en. Dafür brau­chen wir eure Unter­stüt­zung! Denkt dar­an, Hand­schu­he mit­zu­neh­men! Müll­tü­ten, Eimer und Greif­zan­gen stel­len wir bereit. Wir sam­meln etwa eine Stun­de und tref­fen uns danach zum Abschluss­pick­nick am Spiel­platz Reg­nitz­au mit Kaf­fee, Tee und Kuchen. Bit­te bringt eure eige­nen Tas­sen mit!