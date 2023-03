Der Kreis­ver­band BÜND­NIS 90/ DIE GRÜ­NEN Forch­heim lädt zum Kurz­film „Oh, Sister!“ am Sams­tag, den 18.März 2023 um 18 Uhr im St. Johan­nis Kin­der­haus Forch­heim, in die Zwei­brücken­str. 40b ein.

Der 20-minü­ti­ge Doku­men­tar­film, in Eng­lisch mit deut­schem Unter­ti­tel, beleuch­tet die Rol­le der Frau­en im Ukrai­ne-Krieg. Der Film zeigt auf bewe­gen­de Wei­se die Aus­wir­kun­gen des Krie­ges und ver­mit­telt der Welt ein Bild von muti­gen, wider­stands­fä­hi­gen und star­ken Ukrainer:innen.

Pro­du­ziert wur­de der Kurz­film von der ukrai­ni­schen Fir­ma 23/32 Films, gemein­sam mit der Nobel Women‚s Initia­ti­ve und United for Ukrai­ne im Juni 2022, letz­te­re Orga­ni­sa­ti­on stellt den Film kosten­los zur Verfügung.

Frau Ursu­la Sowa, MdL ist uns am Abend ein lie­ber Gast und mit ihr möch­ten wir u.a. dar­über dis­ku­tie­ren, was wir als ein­fa­che Men­schen heu­te tun kön­nen wenn es um so glo­ba­le Din­ge geht.

Der Ein­tritt ist kostenlos.