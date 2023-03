Sie suchen einen neu­en Besit­zer für Ihr Fahr­rad oder Ihren Fahr­rad­an­hän­ger? Sie sind auf der Suche nach einem gut erhal­te­nen fahr­ba­ren Untersatz?

Die Fahr­rad­sai­son steht in den Start­lö­chern und wir freu­en uns, schon bald die näch­ste Fahr­rad­bör­se orga­ni­sie­ren zu können!

Am 1. April haben Sie am Schul­zen­trum (Mitt­le­rer Weg, Scheß­litz) die Gele­gen­heit, gebrauch­te Räder Pro­be zu fah­ren und gün­stig zu kau­fen oder zu ver­kau­fen. Wir rech­nen wie jedes Jahr mit einem brei­ten Ange­bot, auch E‑Bikes wer­den immer mehr vermittelt.

Ab 9 Uhr neh­men wir Fahr­rä­der und Zube­hör wie z.B. Fahr­rad­an­hän­ger auf Kom­mis­si­ons­ba­sis ent­ge­gen, der Ver­kauf geht von 10 bis 12 Uhr. Wie immer wer­den 10% des erziel­ten Ver­kaufs­prei­ses gespen­det und gehen in die­sem Jahr an das Share­ca­fé in Scheß­litz. Wir behal­ten nichts ein, son­dern run­den den Betrag noch auf.

Wie immer gibt es auch die­ses Jahr wie­der Kaf­fee und selbst gebacke­ne Kuchen, Hin­ge­hen lohnt sich also gleich mehrfach.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen ger­ne tele­fo­nisch: 09542–771430 (Bri­git­te Finke)

Scheß­lit­zer Fahrradbörse

Sams­tag, 1. April am Schul­zen­trum, Mitt­le­rer Weg 8, Scheßlitz

Abga­be: 9:00 bis 10:00 Uhr

Ver­kauf: 10:00 bis 12:00 Uhr

GRÜ­NE Scheß­litz / Ralph Behr