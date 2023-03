Die Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert zur geplan­ten Schlie­ßung der Kar­stadt-Filia­le in Bayreuth:

„Die geplan­te Schlie­ßung der Kar­stadt-Filia­le in Bay­reuth ist ein Pau­ken­schlag für die Innen­stadt und im Beson­de­ren für die betrof­fe­nen Mit­ar­bei­ter! Bay­reuth wür­de damit eine zen­tra­le Anlauf­stel­le und ein alt ein­ge­ses­se­nes Waren­haus, in dem man nahe­zu alles kau­fen kann, ver­lie­ren. Soll­te die Filia­le tat­säch­lich geschlos­sen wer­den, ist es wich­tig, gute Lösun­gen für die Mit­ar­bei­ter zu fin­den und nach einer sinn­vol­len Nut­zung für das Grund­stück in der expo­nier­ten Lage zu suchen. Der mit einer guten Impuls­ver­an­stal­tung gestar­te­te Stra­te­gie­pro­zess für die Bay­reu­ther Innen­stadt ist mit dem ange­kün­dig­ten Aus für die Kar­stadt-Filia­le in Bay­reuth aktu­el­ler und wich­ti­ger denn je!“