Pres­se­mit­tei­lung der BI „Lebens­wer­tes Wals­dorf 2.0 Hier kauf ich noch gern“:

Gestern wur­de der 2. Ord­ner mit Unter­schrif­ten der Gemein­de Wals­dorf übergeben

Am 13.03.2022 hat eine 5‑köpfige Dele­ga­ti­on der Bür­ger­initia­ti­ve „Lebens­wer­tes Wals­dorf 2.0 Hier kauf ich noch gern.“ die Unter­schrif­ten­li­ste für das Bür­ger­be­geh­ren für den Erhalt des Orts­kerns über­ge­ben. Da die ersten Unter­schrif­ten­li­sten auf Grund eines klei­nen Form­feh­lers ungül­tig waren, muss­ten die­se noch­mals gesam­melt wer­den. In nicht ein­mal 5 Wochen war die nöti­ge Anzahl der Unter­schrif­ten zusam­men. Und es sind sogar mehr als im Dezem­ber letz­ten Jah­res. Ein siche­res Zei­chen dafür, dass die Wals­dor­fer Bevöl­ke­rung die Bür­ger­initia­ti­ve immer noch tat­kräf­tig unterstützt.

Von der Gemein­de wird der Sach­ver­halt nun geprüft. In einer der näch­sten Gemein­de­rats­sit­zun­gen wird dar­über ent­schie­den ob und wann ein Bür­ger­ent­scheid statt­fin­det. Wir bedan­ken uns an die­ser Stel­le für die zahl­rei­che Teil­nah­me und das gro­ße Inter­ess der Wals­dor­fer Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Am Diens­tag 21.03.2023 fin­det in der Her­zog­s­cheu­ne in Wals­dorf die Bür­ger­ver­samm­lung der Gemein­de Wals­dorf statt. Die Bür­ger sind gespannt ob und was die Gemein­de zu sagen hat.

Arno Döring