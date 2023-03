Das BRK Forch­heim lädt Sie als pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge in die Räum­lich­kei­ten der BRK-Tages­pfle­ge am Königs­bad in der Fried­rich-Lud­wig-Jahn-Stra­ße 8a in Forch­heim ein.

Wir infor­mie­ren Sie am Mon­tag, den 27. März um 18.00h in einem Vor­trag und beant­wor­ten Ihre Fra­gen im Anschluss in einer offe­nen Run­de. Ger­ne besu­chen Sie uns zusam­men mit Ihren pfle­ge­be­dürf­ti­gen Angehörigen.