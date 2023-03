Im Früh­jahr wur­de nach einem Ski­un­fall ein För­der­mit­glied des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth durch das Hil­fe­lei­stungs-Netz­werk des Deut­schen Roten Kreu­zes (DRK) in sei­ne Hei­mat zurückgeholt.

Wäh­rend sei­nes Ski-Urlaubs in Ita­li­en schwer gestürzt, muss­te das Mit­glied des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth im Kran­ken­haus vor Ort sta­tio­när ver­sorgt und ope­riert wer­den. Schnell war klar, dass für eine adäqua­te Wei­ter­be­hand­lung und erneu­te Ope­ra­ti­on eine hei­mat­na­he Rück­ho­lung nach Deutsch­land not­wen­dig war.

Auf­grund sei­ner Mit­glied­schaft als för­dern­des Mit­glied des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth wur­den hier­für die Spe­zia­li­sten des DRK-Flug­dien­stes ein­ge­schal­tet. Nach Klä­rung mit den behan­deln­den Ärz­ten began­nen die­se umge­hend mit der Orga­ni­sa­ti­on des Rücktransportes.

An Bord eines Kran­ken­wa­gens konn­te das Mit­glied vor Ort in Ita­li­en abge­holt und sicher medi­zi­nisch betreut in die Uni­ver­si­täts­kli­nik Erlan­gen, zur wei­te­ren Behand­lung, ver­legt werden.

Die durch den Trans­port ent­stan­den Kosten in Höhe von 3.900 Euro trägt der DRK-Flug­dienst. Dem Pati­en­ten ent­stan­den auf­grund sei­ner För­der­mit­glied­schaft im BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth kei­ne Kosten.

Denn die­se beinhal­tet eine garan­tier­te welt­wei­te Rück­ho­lung aus dem Aus­land, über den DRK-Flug­dienst, bei einer medi­zi­ni­schen Not­wen­dig­keit, einer sta­tio­nä­ren Ver­sor­gung die län­ger als 14 Tage andau­ern wür­de oder wenn es – wie in die­sem Fall – medi­zi­nisch sinn­voll ist.

Neben der garan­tier­ten Rück­ho­lung durch den DRK-Flug­dienst, unter­stüt­zen För­der­mit­glie­der des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth die ehren­amt­li­che Rot-Kreuz-Arbeit in Bay­reuth und der Regi­on bei der Sicher­stel­lung viel­fäl­ti­ger Hil­fe- und Dienst­lei­stun­gen für die Sicher­heit und den Schutz der Bevöl­ke­rung. Mehr Infor­ma­tio­nen zur För­der­mit­glied­schaft im BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth gibt es unter https://​www​.brk​-bay​reuth​.de/​m​i​t​w​i​r​k​e​n​-​s​p​e​n​d​en/