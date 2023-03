NEU­STADT B. COBURG, LKR. COBURG. Wie bereits berich­tet, kam es in der Nacht zum Mon­tag, den 6. März 2023, im Hin­ter­hof eines Wohn­an­we­sens in der Cobur­ger Stra­ße in Neu­stadt bei Coburg zu einem Fahr­zeug­brand. Nun stell­te sich ein Tat­ver­däch­ti­ger der Polizei.

Am Diens­tag mel­de­te sich ein 30-Jäh­ri­ger bei der Poli­zei. Er gab an, das Fahr­zeug vor­sätz­lich in Brand gesetzt zu haben. Die nähe­ren Umstän­de sind Gegen­stand der Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg. Der Tat­ver­däch­ti­ge muss sich nun straf­recht­lich verantworten.