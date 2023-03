Der geplan­te Bau- und Umwelt­aus­schuss am 22.03.2023 ent­fällt. Die näch­ste Sit­zung, fin­det am 26.04.2023 im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses Recken­dorf statt. Anträ­ge, die in die­ser Sit­zung behan­delt wer­den sol­len, müs­sen bis Mitt­woch, 12.04.2023 in der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Bau­nach eingehen.

