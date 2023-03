Der 8. Scheß­lit­zer Umwelt­tag bescher­te wie­der gro­ße Men­gen an Müll. Herz­li­chen Dank an alle Hel­fe­rin­nen und Hel­fern, beson­ders an die vie­len flei­ßi­gen Kinder.

An ver­schie­de­nen Ört­lich­kei­ten sam­mel­ten wir, bei schö­nem Wet­ter, den Unrat, der lie­gen­ge­blie­ben ist. Zum Schluss war eine statt­li­che Men­ge zusammengekommen.

Bedan­ken möch­ten wir uns auch für die Spen­den der Geträn­ke bei der Schmitt Bräu, bei MdL Hol­ger Dre­mel für die Brot­zeit, der Fir­ma Roth Flie­sen und Chri­sti­an Gries für die Bereit­stel­lung der Fahrzeuge.

Der 8. Scheß­lit­zer Umwelt­tag orga­ni­siert vom CSU – Orts­ver­band und der Jun­gen Uni­on Scheß­litz war wie­der ein vol­ler Erfolg, so die Orga­ni­sa­to­ren. Es wird im näch­sten Jahr auf jeden Fall wie­der­holt werden.