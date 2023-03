Gleich drei Par­tien Bas­ket­ball stand am ver­gan­ge­nen Sams­tag beim TSV der Staf­fel­stei­ner fest. Am Mor­gen fand die Par­tie der U14 Jungs statt. Hier setz­ten sich der die jun­gen Män­ner des RSC Ober­haid mit 56:50 durch und ver­lie­sen als Sie­ger das Parkett.

Die Nach­mit­tags­par­tie der U16 Jugend muss­te lei­der entfallen.

Am frü­hen Abend wur­de die Par­tie der Her­ren gegen den TSV Eber­mann­stadt ange­pfif­fen. Die ersten 15 min der Begeg­nung war es ein offe­nes Spiel. Rich­tig absetz­ten konn­te sich hier vor­erst nie­mand so recht. Die Eber­mann­städ­ter glänz­ten mit gutem Team­bas­ket­ball und viel Aus­dau­er im Pass­spiel. Die Staf­fel­stei­ner dage­gen blie­ben das eine oder ande­re Mal durch wil­de Wür­fe inklu­si­ve Foul­pfif­fen mit anschlie­ßen­den Frei­wür­fen im Spiel. Kurz vor der Pau­se häuf­ten sich die indi­vi­du­el­len Feh­ler in den eige­nen Rei­hen, wel­che der Geg­ner durch gutes Reboun­ding aus­nutz­te und mit schnel­lem Ball­vor­trag den Punk­te­stand zur Halb­zeit erhöhte.

Die Gast­ge­ber star­te­ten nach der Halb­zeit­pau­se gut ins Vier­tel. Aller­dings tra­fen die Gäste jetzt auch von jen­seits der 3- Punk­te­li­nie ihre Wür­fe, dem die Staf­fel­stei­ner nur schwer nach­ka­men. Letzt­lich wur­de das Spiel über die Kraft- Aus­dau­er ent­schie­den und die ange­rei­sten Mann­städ­ter mach­ten letzt­lich bei 71:95 den Deckel drauf.

Als High­light des Tages stand die Par­tie in der Bezirks­ober­li­ga des RSC Ober­haid gegen die Bat­tels­dor­fer Inde­pend­ents, auf dem Pro­gramm. Bei die­ser Begeg­nung ging es um den Auf­stieg in die Bay­ern­li­ga. Die zahl­rei­chen Zuschau­er (ca. 150 St.) sahen ein span­nen­des Match mit guter Stim­mung wo sich am Ende die Rat­tels­dor­fer Män­ner zum Sie­ger (End­stand 71:57) kür­ten und so den Auf­stieg fei­ern konn­ten. Gro­ßen Anteil am Sieg hat­te hier Jakob Fuchs, der ins­ge­samt 28 Punk­te in der Par­tie erzielte.

Die TSVIer küm­mer­ten sich ein­mal mehr um die Bewir­tung und sorg­ten immer für gut geöl­te Keh­len bei den vie­len Fans. Wie­der ein­mal gute Wer­bung für den regio­na­len Bas­ket­ball am Obermain.