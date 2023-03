Sechs Per­sön­lich­kei­ten aus dem Land­kreis Hof sind von Land­rat Dr. Oli­ver Bär für ihr jahr­zehn­te­lan­ges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment geehrt wor­den. Vier von ihnen wur­den mit dem Ehren­zei­chen des Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten aus­ge­zeich­net. Zwei erhiel­ten für ihre lang­jäh­ri­ge ehren­amt­li­che Mit­glied­schaft das Ehren­zei­chen des THW.

Im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de im Gemein­de­haus in Berg wür­dig­te Land­rat Dr. Oli­ver Bär das außer­ge­wöhn­li­che Enga­ge­ment aller Geehr­ten: „Wir im Hofer Land sind geseg­net mit Men­schen, die bereit sind, sich für ande­re ein­zu­set­zen. Als Land­rat des Land­krei­ses Hof bin ich stolz zu sehen, dass das Ehren­amt bei uns einen so hohen Stel­len­wert ein­nimmt. Mein Stolz ist gleich­zei­tig ver­bun­den mit einer gro­ßen Dank­bar­keit. Unse­re Ehren­amt­li­chen sind die Säu­len unse­rer Gemein­schaft und auf unter­schied­lich­ste Wei­se wert­voll – sei es bei Kata­stro­phen­er­eig­nis­sen, aber vor allem auch bei freud­vol­len Ver­an­stal­tun­gen sind sie für Men­schen da, enga­gie­ren sich, füh­ren zusam­men. Sie sind die­je­ni­gen, die aus unse­rer Regi­on das machen, was sie ist: ein lebens- und lie­bens­wer­tes Stück Heimat“.

Ehren­zei­chen des Baye­ri­schen Ministerpräsidenten:

Seit mitt­ler­wei­le 40 Jah­ren enga­giert sich Rein­hold Hoh­ber­ger für den Fuß­ball­sport­ver­ein Nai­la e.V. Zunächst als Jugend­trai­ner, spä­ter als Trai­ner der 1. und 2. Mann­schaft, seit 2002 als 1. Vor­sit­zen­der des FSV. Unter sei­ner Füh­rung wur­de eine Jugend­ab­tei­lung mit Beset­zung aller Alters­klas­sen aufgebaut.

„Ziel­stre­big, klar und mit einer unglaub­li­chen Aus­strah­lung füh­ren Sie seit 21 Jah­ren das Amt als Vor­sit­zen­der aus und haben damit den Ver­ein nicht nur geprägt, son­dern auch in beson­de­rer Wei­se wei­ter­ent­wickelt“, so Land­rat Dr. Bär.

Edgar Mun­zert enga­giert sich Zeit sei­nes Lebens als Hei­mat­for­scher vor allem für sei­nen Hei­mat­ort Schnar­chen­reuth und die Gemein­de Berg. Er hat dabei neben unzäh­li­gen histo­ri­schen Daten und Fak­ten die ver­schie­den­sten Sagen und Legen­den aus dem Ber­ger Win­kel gesam­melt. „Edgar Mun­zert hat Din­ge zusam­men­ge­tra­gen, die noch nie­mand vor­her zusam­men­ge­tra­gen hat. Damit hat er ein Stück Iden­ti­tät geschaf­fen für sei­ne Hei­mat“, betont Land­rat Dr. Bär. Trotz sei­nes hohen Alters ver­an­stal­tet er seit mehr als 20 Jah­ren den so genann­ten „Dorf­hock“, bei dem er Sagen, Anek­do­ten, aber auch Geschicht­li­ches rund um die Gemein­de Berg zum Besten gibt. Die uner­müd­li­che, ehren­amt­li­che Tätig­keit von Herrn Mun­zert ist für die Regi­on von unschätz­ba­rem Wert, da er ihre Geschich­te bewahrt und für die Nach­welt dokumentiert.

Bri­git­te Polik ist seit der Ver­eins­grün­dung 1976 Mit­glied der „Bür­ger­ak­ti­on Lich­ten­berg e.V.“, die sich unter ande­rem der Hei­mat- und Denk­mal­pfle­ge sowie der Unter­stüt­zung des kul­tu­rel­len Schaf­fens ver­schrie­ben hat. Bis heu­te wur­den vom Ver­ein knapp 250.000 Euro für aus­ge­such­te Pro­jek­te der Stadt gespendet.

Dar­über hin­aus gehört Bri­git­te Polik einer klei­nen Grup­pe an Frau­en an, die in akri­bi­scher Fein­ar­beit so genann­te Zudel­dat­schen (Hüt­ten­schu­he) her­stel­len. „Seit Jahr­zehn­ten ist Bri­git­te Polik uner­müd­lich und mit gro­ßem Enga­ge­ment für Lich­ten­berg im Ein­satz. Als erfah­re­ne Zud­le­rin ist sie nicht zu erset­zen, ins­be­son­de­re, weil sie ihr Wis­sen mit viel Geduld wei­ter­gibt und somit zum Erhalt die­ser Tra­di­ti­on bei­trägt“, so Land­rat Dr. Bär.

Seit über 60 Jah­ren ist Erwin Schu­bert aus Nai­la Mit­glied des Turn- und Sport­ver­eins Lip­perts­grün, über 40 Jah­re als Vor­sit­zen­der des Ver­eins. „Erwin Schu­berth ist für mich das Syn­onym für Fasching. Dabei erah­nen die mei­sten gar nicht, wie viel Ehr­geiz, Enga­ge­ment und Ein­satz es erfor­dert, einen Faschings­ver­ein zu füh­ren und Ver­an­stal­tun­gen auf die Bei­ne zu stel­len“, fasst Bär zusam­men. Seit 2007 ver­tritt Schu­berth zudem als Prä­si­dent und Grün­dungs­mit­glied den Ver­ein hoch­frän­ki­scher Kar­ne­va­li­sten, mach­te sich und damit auch Nai­la zusam­men mit dem im Jahr 2013 ins Leben geru­fe­nen hoch­frän­ki­schen Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier im kar­ne­va­li­sti­schen Tanz­sport weit über die Gren­zen Fran­kens hin­aus einen Namen.

Ehren­zei­chen des THW:

Neben den Ehren­zei­chen des Mini­ster­prä­si­den­ten für beson­de­res ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment wür­dig­te Land­rat Dr. Oli­ver Bär auch zwei Mit­glie­der des THW für ihre ehren­amt­li­che Tätigkeit.

Seit 25 Jah­ren enga­giert sich Sascha Knipp aus Berg beim THW, Adolf Ebert aus Sel­bitz wur­de für sei­ne 40-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft geehrt.

„Es gibt Situa­tio­nen wie zum Bei­spiel die Stark­re­gen­er­eig­nis­se 2021 die uns zei­gen, wie wich­tig es ist, dass es Men­schen gibt, die wis­sen, wie in Not- und Kri­sen­si­tua­tio­nen umzu­ge­hen ist. Das THW als Pro­fi­un­ter­neh­men ver­eint sol­che Men­schen. Es sind Pro­fis im Ehren­amt, die sich dort enga­gie­ren und extrem orga­ni­siert, struk­tu­riert und damit effek­tiv arbei­ten“, betont Land­rat Dr. Bär.

Sil­via Gul­den, Lei­te­rin der THW-Regio­nal­stel­le Hof ergänzt: „Wir ste­hen gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen gegen­über, sei es durch den Krieg, durch Cyber­an­grif­fe oder Wet­ter­ka­prio­len. Wir wis­sen nicht, was die Zukunft bringt. Aber eines ist sicher: wir kön­nen uns auf die Säu­len unse­rer Gesell­schaft ver­las­sen. Sie sind da und set­zen sich für uns alle ein. Ohne euch und euer Enga­ge­ment wäre unse­re Gesell­schaft nicht so gut und sicher auf­ge­stellt wie sie ist. Mein Dank gilt auch den Fami­li­en, die den Part­ner oft ent­beh­ren müs­sen. Dan­ke für das Enga­ge­ment. Mit euch gehen wir in eine gute Zukunft.“

Musi­ka­lisch umrahmt wur­de die Fei­er­stun­de von Lukas Glück aus Ober­kot­z­au. Der Gitar­rist hat jüngst den 1. Preis bei Jugend musi­ziert gewon­nen und tritt nun beim Lan­des­wett­be­werb in Pas­sau an.