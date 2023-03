„Ein kla­res Signal“

Das The­ma Inte­gra­ti­on ist in die­sen Wochen und Mona­ten wich­ti­ger denn je. Der Land­kreis Bay­reuth hat das ver­in­ner­licht und reagiert per­so­nell auf die zuneh­men­den Flücht­lings­zah­len: Mit Mar­kus Mül­ler steht ab sofort ein wei­te­rer Inte­gra­ti­ons­lot­se zur Ver­fü­gung. Der 27-Jäh­ri­ge besetzt eine hal­be Stel­le und steht somit Inte­gra­ti­ons­lot­sin Sil­via Herr­mann zur Sei­te, die bereits seit Län­ge­rem in Voll­zeit in der Regio­na­len Ent­wick­lungs­agen­tur des Land­krei­ses Bay­reuth aktiv ist.

„Wir sind sehr froh, dass wir im Land­kreis Bay­reuth mitt­ler­wei­le ‚ein­ein­halb‘ Inte­gra­ti­ons­lot­sen beschäf­ti­gen kön­nen. In die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Zeit ist das ein kla­res Signal, dass uns die Inte­gra­ti­on Geflüch­te­ter am Her­zen liegt“, betont Land­rat Flo­ri­an Wie­demann. Inte­gra­ti­ons­ar­beit sei unver­zicht­bar, wenn man auch die viel­fäl­ti­gen Chan­cen der Zuwan­de­rung nut­zen wol­le. „Hier möch­te ich neben mei­nen Inte­gra­ti­ons­lot­sen auch den vie­len Ehren­amt­li­chen dan­ken, die sich in unse­rem Land­kreis ein­set­zen“, so Land­rat Wiedemann.

Die Auf­ga­ben von Mar­kus Mül­ler im Land­kreis Bay­reuth sind umfang­reich. Neben der Bera­tung von Ehren­amt­li­chen zu den The­men Asyl und Inte­gra­ti­on steht bei­spiels­wei­se die Orga­ni­sa­ti­on von Fort­bil­dun­gen und Aus­tausch­tref­fen oder die Akqui­se neu­er Ehren­amt­li­cher für Geflüch­te­te auf der To-do-Liste des Inte­gra­ti­ons­lot­sen. Ein direk­ter­Sei­te 2 von 2 Ansprech­part­ner inmit­ten der oft unüber­sicht­li­chen Mischung aus kom­ple­xem Asyl­recht, unter­schied­lich­sten betei­lig­ten Akteu­ren und auf­wen­di­ger Büro­kra­tie zu sein, um gemein­sam prag­ma­ti­sche Lösun­gen zu fin­den, ist hier­bei der eige­ne Anspruch.

Inte­gra­ti­ons­lot­se Mar­kus Mül­ler: „Ich will mei­nen Teil bei­tra­gen, dass Inte­gra­ti­on im Land­kreis Bay­reuth gelingt. Wir erle­ben gera­de sehr her­aus­for­dern­de Zei­ten, die wir jedoch mei­stern kön­nen. Gemein­sam mit mei­ner Kol­le­gin Sil­via Herr­mann und den vie­len enga­gier­ten Ehren­amt­li­chen im Land­kreis Bay­reuth blicke ich gespannt und vol­ler Taten­drang auf die kom­men­den Mona­te, in denen vie­le Wei­chen für die lang­fri­sti­ge Inte­gra­ti­on von Geflüch­te­ten in unse­rem Land­kreis gestellt wer­den können.“