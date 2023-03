OB Ebers­ber­ger: „Wir geben nicht auf!“

„Wir geben nicht auf! Wir haben nach wie vor Gesprä­che lau­fen, damit der Stand­ort Bay­reuth nicht geschlos­sen wird“, zeigt sich Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger kämp­fe­risch ange­sichts der heu­ti­gen Ankün­di­gung, dass die Kar­stadt-Filia­le in der Bay­reu­ther Innen­stadt auf der Streich­li­ste steht und geschlos­sen wer­den soll. Die Kar­stadt-Filia­le im Her­zen der Innen­stadt, direkt am Markt­platz, sei eine wich­ti­ge Ein­rich­tung, und die Stadt Bay­reuth wer­de alles in ihrer Macht Ste­hen­de tun, um den Stand­ort Bay­reuth trotz­dem zu erhal­ten und den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern zu hel­fen, so Ebers­ber­ger abschließend.