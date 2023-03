Bereits bei den Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten der Bogen­schüt­zen vor 4 Wochen in Mün­chen zeig­ten die Reu­ther Bogen­schüt­zen, in welch her­vor­ra­gen­der Form sie sich befin­den. Bei der Deut­schen Mei­ster­schaft am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de, die eben­falls auf der olym­pi­schen Schieß­an­la­ge in Mün­chen-Hoch­brück stattfand,konnten sie noch­mal zule­gen und den Heim­vor­teil ausnutzen.

Am Sams­tag stan­den Jakob Hetz (Recur­ve Her­ren) und Chri­sti­na Albrecht (Recur­ve Damen) für die Sport­ver­ei­ni­gung Reuth an der Schieß­li­nie. In den Qua­li­fi­ka­ti­ons­run­den nach 60 geschos­se­nen Pfei­len beleg­ten sie die Plät­ze 3 (Jakob Hetz) und 9 (Chri­sti­na Albrecht). Im anschlie­ßen­den Final­schie­ßen muss­te sich Jakob Hetz lei­der bereits im Ach­tel­fi­na­le geschla­gen geben.

Bes­ser lief es für Chri­sti­na Albrecht, die im Fina­le regel­recht über sich hin­aus­wuchs. Nach einem sou­ve­rä­nen Sieg im Ach­tel­fi­na­le warf sie im Vier­tel­fi­na­le die Erst­plat­zier­te der Qua­li­fi­ka­ti­ons­run­de aus dem Wett­kampf, mei­ster­te locker das Halb­fi­na­le und lie­fer­te sich im Gold­fi­na­le einen span­nen­den Wett­kampf auf Augen­hö­he, der bis zum letz­ten Pfeil ner­ven­auf­rei­bend war. Es stand nach 5 Pas­sen unent­schie­den, die Gold­me­dail­le wur­de durch einen ein­zi­gen Stech­pfeil ermit­telt, bei dem die Geg­ne­rin hauch­dünn vor­ne lag. So hol­te Chri­sti­na Albrecht die Sil­ber­me­dail­le der Deut­schen Mei­ster­schaft nach Reuth.

Den Reu­ther Erfolg krön­te am Sonn­tag Hei­di Hop­fen­gärt­ner mit der Gold­me­dail­le in der Klas­se Recur­ve Damen Master. Bereits zum Ende des 1. Durch­gan­ges konn­te sie sich an die Spit­ze des Teil­neh­mer­fel­des set­zen und gab die Füh­rung bis zum Ende des Wett­kamp­fes nicht mehr aus der Hand. Mit einer per­sön­li­chen Best­lei­stung hol­te sie den Titel der Deut­schen Mei­ste­rin nach Reuth und stand ganz oben auf dem Treppchen.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​www​.bcs​-reuth​.de/