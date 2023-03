Der weit über das Fel­sen­städt­chen hin­aus segens­reich wir­ken­de Eli­sa­beth-Ver­ein Pot­ten­stein hat eine fast kom­plett neue Ver­eins­füh­rung gewählt. Nie­mand hat den Eli­sa­beth-Ver­ein, der sich das heils­brin­gen­de Wir­ken der Hei­li­gen Eli­sa­beth von Thü­rin­gen auf die Fah­nen geschrie­ben hat, in den 15 Jah­ren seit der Ver­eins­grün­dung so geprägt wie Andrea Eichen­mül­ler. Nun stand die Grün­dungs­vor­sit­zen­de des inzwi­schen 131 Mit­glie­der zäh­len­den Ver­eins für eine erneu­te Wie­der­wahl nicht mehr zur Ver­fü­gung. Als neue Ver­eins­che­fin wur­de Karin Spörl mit einer Gegen­stim­me und einer Ent­hal­tung von den anwe­sen­den 42 Mit­glie­dern im Gast­hof Gol­de­ne Kro­ne gewählt.

Schlicht und ergrei­fend sei es zu viel der Anfor­de­run­gen die ihr All­tag mit sich brin­ge ihr Amt wei­ter­füh­ren zu kön­nen, so Eichen­mül­ler. Außer­dem sei es nach 15 Jah­ren auch an der Zeit, dass es einen Wech­sel gebe. Auch die bis­he­ri­gen stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de Moni­ka Blech­schmidt und Regi­na Rin­gler sowie Schrift­füh­re­rin Bet­ti­na Borst und Bei­sit­ze­rin Ger­lin­de Schmitt und Kuni­gun­de Hein­lein kan­di­dier­ten nicht mehr. Ein­zig Kas­sier Josef Krieg und die Bei­sit­ze­rin­nen Maria Zitz­mann und Ger­lin­de Schmitt blei­ben im Amt. Neue zwei­te Vor­sit­zen­de ist Moni­ka Rein­wand aus Wai­schen­feld die seit fünf Jah­ren Haus­wirt­schafts­kur­se für den Hel­fer­kreis hält und drit­te Vor­sit­zen­de wur­de Stadt­rä­tin Maria Dreß­el, die einst einen Kurs für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge belegt hat­te. Stef­fi Ribold ist neue Schrift­füh­re­rin und für Kuni­gun­de Hein­lein rück­te Sieg­lin­de Krell­ner in die Vor­stand­schaft nach. Unter der Lei­tung von Stadt­rä­tin Bir­git Haber­ber­ger ging die Neu­wahl schnell und rei­bungs­los über die Büh­ne. Maria Zitz­mann hielt die Lau­da­tio für die nun ins zwei­te Glied gerück­ten Vor­stands­mit­glie­der. Sie haben den Eli­sa­beth-Ver­ein zu einer Insti­tu­ti­on gemacht die zu Pot­ten­stein gehört und die man dar­über hin­aus in einem gro­ßen Akti­ons­ra­di­us nicht mehr weg­den­ken kön­ne. Ihr Tun und Han­deln stand steht‚s unter dem Mot­to der Hei­li­gen Eli­sa­beth: „Wir müs­sen die Men­schen froh machen.“ Heu­te emp­feh­le die­ser Wahl­spruch der Hei­li­gen, die eine zeit­lang auf Burg Pot­ten­stein gelebt hat­te: Suche nach jener Fröh­lich­keit, die in den Wur­zeln in einem gott­gläu­bi­gen Her­zen liegt und pfle­ge jenen Humor, der strei­chelt und nicht spot­tet.“ Ins­be­son­de­re dan­ke Zitz­mann Andrea Eichen­mül­ler. Durch ihre spi­ri­tu­el­len Impul­se und ihre beru­hi­gen­de Aus­strah­lung konn­te sei den Mit­glie­dern immer wie­der neue Kraft für ihre Ver­eins­ar­beit geben. „Der Ver­ein ist über weni­ge Jah­re nicht an, son­dern mit den Auf­ga­ben gewach­sen“, sag­te Bür­ger­mei­ster Ste­fan Früh­bei­ßer (CWU/UWV). Es gehe um das mensch­li­che Mit­ein­an­der und dar­um ande­ren Freu­de zu berei­ten. Dies kön­ne man nur, wenn man dies auch lebe, so Früh­bei­ßer, der beton­te, das Pot­ten­stein durch den Ver­ein reich an Mensch­lich­keit gewor­den sei. Eichen­mül­ler hat­te noch einen Rück­blick über die letz­ten 15 Jah­re gehal­ten. Den kur­zen Aus­blick auf die­ses Jahr gab die neue Ver­eins­che­fin Karin Spörl. Höhe­punkt ist der Demenz­tag am 24. Sep­tem­ber im Pot­ten­stei­ner Bür­ger­haus bei dem auch Schwe­ster Tere­sa Zukic einen Vor­trag hal­ten wird. Es haben sich auch bereits zahl­rei­che Aus­stel­ler ange­mel­det. Im Mai fin­det eine Andacht unter dem Mot­to „Kraft­quel­len am Weg statt, der Senio­ren­nach­mit­tag ist an Johan­ni (24. Juni) und Herbst­aus­flug soll am 16. Sep­tem­ber nach Bam­berg füh­ren. Am 12. Mai wird das Film­dra­ma „The Father“ in dem es um einen demenz­kran­ken Vater geht der von sei­ner Toch­ter gepflegt wird. Für Kin­der und Jugend­li­che sol­len außer­dem Gedenk­bret­ter gestal­tet wer­den. Mela­nie Schulz vom Rik­scha-Team warb dafür dass sich noch eini­ge Rik­scha­fah­rer mel­den, weil man in der kom­men­den Sai­son noch mehr Men­schen mit Bewe­gungs­ein­schrän­kun­gen das Rik­scha­fah­ren ermög­li­chen möch­te. Zu allen mög­li­chen Anläs­sen wird die Rik­scha, in der zwei Per­so­nen mit­fah­ren kön­nen, wie­der unter­wegs sein. Bei den Gesund­heits­ta­gen, beim Demenz­tag, beim Schul­fest, wäh­rend des Feri­en­pro­gramms bei den Faust­fest­spie­len, bei Kirch­wei­hen, der öku­me­ni­schen Wall­fahrt in Küh­len­fels und erst­mals auch beim Frän­ki­sche Schweiz Mara­thon mit zwei Rik­schas. Ganz neu ist auch, das die Senio­ren­hei­me in Pot­ten­stein, Streit­berg und Mug­gen­dorf und die Lin­den­hö­fe in Elbers­berg künf­tig einen Rik­scha-Tag für ihre Bewoh­ner anbie­ten kön­nen. Es sei daher erfor­der­lich das Rik­scha-Team umge­hend min­de­stens zu ver­dop­peln. Die Rik­scha-Hot­line lau­tet: 0151/25029188.