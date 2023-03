Am Sams­tag, den 13.03.2023 kam es in Stock­heim-Burg­grub zum Auf­takt­spiel der neu­en Bun­des­li­ga E‑Dartsaison. Die Para­dies­vö­gel Strul­len­dorf wur­den durch die Heim­mann­schaft „Räu­berst­überl 1“ emp­fan­gen. Die­se über­stan­den die Rele­ga­ti­on und kön­nen sich über eine neue Spiel­pe­ri­ode in der höch­sten E‑Dartliga freuen.

Zwar gin­gen die Strul­len­dor­fer leicht favo­ri­siert in das Spiel, jedoch konn­te man sich in der ersten Halb­zeit nur leicht absetz­ten. Zur Halb­zeit hielt die Heim­mann­schaft das Spiel noch sehr offen, sodass der Zwi­schen­stand 4:6 lautete.

In der zwei­ten Hälf­te konn­ten die Para­dies­vö­gel die Füh­rung aus­bau­en. Am Ende freu­ten sich die Strul­len­dor­fer über die ver­dien­ten 3 Punk­te. Mit einem End­ergeb­nis von 6:14 trat man die Heim­fahrt an und fei­er­te den ersten Aus­wärts­sieg der Saison.

Auf­stel­lung der Para­dies­vö­gel Strul­len­dorf: Rüdi­ger Schrö­der, Rauscher Domi­nik, Mar­kus Wal­lach, Mar­kus Pfi­ster, Alex­an­der Have­mann, Bene­dikt Gut und Ste­phan Scharf (Kapi­tän).

Am 08.04.2023 geht es auch schon wei­ter. Es kommt zu einem Dop­pel­heim­spiel­tag in Strul­len­dorf. Das erste Spiel star­tet um 13:00 Uhr gegen die „Ger­man Darts“. Das zwei­te Spiel beginnt am sel­ben Tag um 20:00 Uhr gegen die „Magics“ aus Wildflecken.

Para­dies­vö­gel Strul­len­dorf, Bene­dikt Gut