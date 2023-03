Als einen schwe­ren Schlag für die Regi­on stuft Land­rat Seba­sti­an Straubel die Nach­richt ein, dass der Waren­haus­kon­zern Gale­ria Kar­stadt Kauf­hof bereits für den Juli plant, den Stand­ort in der Cobur­ger Innen­stadt zu schlie­ßen. „Bei der trau­ri­gen Nach­richt über die nun kon­kret beab­sich­tig­te Schlie­ßung des Kauf­hof in Coburg sind mei­ne Gedan­ken zual­ler­erst bei den Mit­ar­bei­tern des Cobur­ger Waren­hau­ses und deren Fami­li­en“, sagt Seba­sti­an Straubel. Für Gene­ra­tio­nen von Bür­ge­rin­nen und Bür­gern sei der Kauf­hof in den ver­gan­ge­nen fünf Jahr­zehn­ten ein belieb­ter Ort fürs Ein­kau­fen gewe­sen. Des­halb sei es über­aus scha­de, dass die gro­ße gemein­sa­me Initia­ti­ve der loka­len Poli­tik und Wirt­schaft das Manage­ment von Gale­ria Kar­stadt Kauf­hof nicht habe umstim­men kön­nen: „Wir haben bis zuletzt alles in die Waag­scha­le gewor­fen, um eine Schlie­ßung gemein­sam abzuwenden.“