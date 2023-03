Im Kampf um den Klas­sen­er­halt in der 2. Regio­nal­li­ga Nord ste­hen sich die Bas­ket­bal­ler der Bau­nach Young Pikes und die 2. Mann­schaft aus Bay­reuth am Mitt­woch (15.03.) in Strul­len­dorf gegen­über. Jump die­ser nach­ge­hol­ten Par­tie vom 8. Spiel­tag ist im Bas­ket­ball Cen­ter Haupts­moor um 19:30 Uhr.

Für bei­de Teams geht es bei die­sem Ober­fran­ken­der­by um eini­ges. Die Gäste ste­hen mit sie­ben Sie­gen und drei Nie­der­la­gen auf Platz 1 der Liga und wol­len heu­er unbe­dingt den Titel holen. Zuletzt setz­te es aller­dings in Leip­zig (77:72) und in Dres­den zwei über­ra­schen­de Plei­ten. Im Spiel bei den Titans lie­ßen sich die Gäste in einem von Span­nung gepräg­tem Schluss­ab­schnitt nicht abschüt­teln lie­ßen und hiel­ten die Par­tie so bis zur letz­ten Sekun­de offen. Auch einen 79:72-Vorsprung der Dresd­ner konn­ten die Bay­reu­ther noch­mals auf einen Punkt ver­kür­zen, jedoch gelang es nicht mehr selbst in Füh­rung zu gehen, sodass man mit 83:78 unter­lag. Trotz der zwei­ten Aus­wärts­nie­der­la­ge in Fol­ge blei­ben die Ten­neT young heroes aber wei­ter­hin Tabel­len­füh­rer. Der in der ersten Sai­son­hälf­te her­aus­ge­spiel­te kla­re Vor­sprung ist damit jedoch wie­der ver­spielt und nun man darf sich im Kampf um den Auf­stieg in die 1. Regio­nal­li­ga kei­nen wei­te­ren Aus­rut­scher mehr lei­sten. Die besten Wer­fer im Team von Coach Frank Ache­am­pong sind Jan­nick Jebens (19,6 Punk­te pro Spiel), Flo­ri­an Kämpf (15,9), Jere­mi­as Würm­se­her (12,3), Johan­nes Krug (12,2) und Leon Ohms (12,1).

Gegen die­se star­ke Trup­pe müs­sen die Schütz­lin­ge von Gabri­el Strack und Jörg Mau­solf schon einen sehr guten Tag erwi­schen, um eine Chan­ce zu haben. Da man aber wie­der mit einer bes­se­ren Beset­zung als zuletzt in Zwickau rech­nen kann und man in hei­mi­scher Hal­le bis­her wesent­li­che bes­se­re Lei­stun­gen als aus­wärts ablie­fer­te, soll­te doch Hoff­nung bestehen, schließ­lich braucht man jeden Sieg im engen Rin­gen um den Klassenerhalt.

Die Bau­n­a­cher set­zen auch wie­der auf die Unter­stüt­zung ihrer Fans in die­sem wich­ti­gen Der­by, die Hal­le ist ab 19:00 Uhr geöffnet.

2. Regio­nal­li­ga Nord: Bau­nach Young Pikes – Ten­neT young heroes Bay­reuth 2